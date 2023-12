Patricija je prva finalistka, znana sta že oba dvobojevalca

Mateja Šereg je z imenovanjem Patricije Virant za glavo družine tekmovalko poslala naravnost v finalni teden. Ostali tekmovalci se bodo morali za vstopnice še boriti, že prihodnjič se bosta spopadla Žan Simonič in David Peter Sekirnik. Veselje in srečo pa so na posestvo prinesli najdražji Franca Rajšpa in Tima Novaka.

Frančevi najdražji poprimejo za lopate Družina Franca Rajšpa je dokazala, da niso samo veseljaki, temveč tudi delavni in srčni ljudje. Franc: "V naši družini smo vedno pripravljeni drug drugemu pomagati." To so storili tudi na posestvu, saj so poprijeli za lopate in začeli prekopavati vrt. Tim Novak jih je občudoval, Patricija Virant pa hvalila vpričo članov svoje družine. Franc starejši je povedal, da bi tekmovalce po zadnji plati, če bi bil on glava družine in ga ne bi ubogali.

Franc je nekdanjemu predsedniku vzel mikrofon Luka Juren je izvedel, da je bil Franc od nekdaj za hece. Pred leti je tako med maturantskim plesom v Mariboru skočil na oder in nekdanjemu predsedniku Borutu Pahorju vzel mikrofon in vanj zakričal: "Pleši, miška!" Sicer pa si Frančevi najdražji želijo, da bi domov pripeljal kakšno fino dekle, ki bi ga spravilo v red. Tudi njegov oče je povedal, da bi svakinjo sprejel odprtih rok. Upal je celo, da bo Franc našel kakšno na kmetiji, a se to žal ni uresničilo.

Luka si privošči tekmovalce Potem ko si je družino privoščil Žan Simonič, in skril pipe in tuš, se je za potegavščino odločil še Luka Juren. Tekmovalcem je prebral pismo, v katerem je kar sam napisal, da mora izbrati prvega dvobojevalca. Povedal je, da je izbral Davida Petra Sekirnika, ki se je odzval z nekaj nelepimi besedami. Luka je odšel, nato se je vrnil, in jim povedal, da se je samo šalil.

Patricija je prva finalistka Natalija Bratkovič je ob svojem obisku napovedala: "Pred vami so resnično ključni trenutki." Glava družine Patricija je izvedala, kaj pomenita klobuk in imuniteta, ki ju ji je namenila Mateja Šereg. Natalija: "Čisto prva si vstopila v finalni teden." Patricija: "Končno! Juhu! Ta teden bo zame sproščujoč teden, ker se ne bom tresla." Zaradi morebitnih kamenčkov, namreč.

Dvobojevalca Žana in Davida že jutri čaka arena Ostali tekmovalci so izvedeli, da se začenja čas bojev. Družina je morala izbrati prvega dvobojevalca. Tim je glasoval za Žana, Alen Ploj se mu je pridružil, sledila je Nuša Maloprav. David je glasoval za Nušo, Franc je glasoval za Žana. Slednji je kamenček dal Nuši, Patricija pa je Žanu namenila še svoj kamenček. Žan je pričakoval, da bo moral v areno, ni pa pričakoval tega, da se bo pomeril že naslednji dan. To je pomenilo, da morajo tekmovalci izbrati tudi drugega dvobojevalca. Tim je glasoval za Davida, Alen in Nuša prav tako. David je glasoval za Franca, slednji mu je kamenček vrnil. Žan je glasoval za Franca, David pa je dobil še Patricijin glas in postal drugi dvobojevalec. Žan je napovedal najbolj zanimiv spopad vseh časov.

Tim: Definitivno najbolj srečen dan na kmetiji Obiska svojih najdražjih se je razveselil tudi Tim. Njegova sestra Lara je povedala: "Zelo ga pogrešamo doma. Vse je tiho, nihče se ne šali, nihče se ne smeji. Ni take energije, kot če je on doma." Tim: "Danes je definitivno najbolj srečen dan na kmetiji, tega občutka sploh ne moreš opisati." Dodal je, da je dobil novo motivacijo, in da komaj čaka, da pride v areno.

Prihaja porota, David bo nekomu prekrižal načrte Kmečki list je naznanil, da se na posestvo vrača porota, ki jo bodo sestavljali izpadli tekmovalci. Vrnilo se jih bo sedem, izbirali pa jih bodo polfinalisti sami. Toda David si je v dvoboju s Timom priboril prednost in sicer lahko enemu izmed polfinalistov odvzame možnost izbire porotnika. David: "Najraje bi Tima namočil, ker mi gre na živce. Po moje bom Tima izbral, on bi tudi mene izbral." A je dodal, da bo moral še dobro razmisliti, da ga odločitev ne bo drago stala v nadaljevanju tekmovanja.