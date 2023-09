Patricija kljub zmagi razočarana: Vsi bežijo stran od mene

Anja Malešič je bila poražena v dvoboju z Majo Pavlovič in tako ni izkoristila priložnosti za povratek na posestvo. Slednje je v dvoboju s Klavdijo Bertalanič uspelo Patriciji Virant, a je ob vrnitvi doživela hladen tuš. Oddaja je razkrila tudi novinarja v hlevu, 'brutalno iskrenega' Luko Jurena.

Grozna prva noč v šotoru, toda lepi kodri Izzivalki sta prvo noč preživeli v gozdu. Hrane sta imeli dovolj, a sta vseeno premišljevali, da bi zanjo prosili še družini. Patricija Virant: "Pa zakaj bi si sami pripravljali, če nama lahko drugi pripravljajo?" Bila je vesela, ker je imela prijetno družbo Anje Malešič, a prva noč v šotoru je bila zanjo grozna. Patricija: "To se je tako ulilo, da je začelo vse puščati. Ležalnik sva premikali gor in dol, pihalo je ... Groza!" Anja pa je bila navdušena, ker ji je vlaga naredila lepe kodre.

icon-expand Anja Malešič v vsem najde nekaj dobrega. FOTO: POP TV

Dilema za Klavdijo in Majo Klavdija Bertalanič je zjutraj znova poskrbela za živali, saj ni vajena poležavati. Ko je šla pomit posodo, pa je našla pismo. Enaka najdba je bila namenjena tudi Maji Pavlovič. Obema prvima dvobojevalkama je bila dana možnost, da se lahko slišita s svojima najdražjima, torej partnerjem in sinom, ali pa izbereta prednost v dvoboju. Obe sta se odločili za slednje. Anja ne izkoristi priložnosti za vrnitev na posestvo Patricija in Anja sta kmalu dobili obisk. Voditeljica Natalija Bratkovič je s seboj pripeljala prvi dvobojevalki Klavdijo in Majo. Tako se je izzivalkama ponudila priložnost, da se z zmago v dvobojih vrneta na posestvo. Maja je lahko prva izbirala svojo nasprotnico in odločila se je za Anjo. Pomerili sta se v igri 'Jajca na oko'. Do košare na drugi strani poligona, polnega ovir, sta morali prinesti tri jajca, a samo z glavo. Tekmovalki sta imeli precej težav, nakar je Maji uspelo prenesti prvo jajce. Kmalu zatem je na varno spravila drugo jajce in nato še zadnje. S tem je Anja ostala izzivalka, Maja pa se je lahko vrnila v hišo. Imela je še en razlog za veselje, saj so jo člani družine sprejeli odprtih rok.

Patricija se vrne na posestvo, Klavdija postane izzivalka Klavdija se je v enaki igri pomerila s Patricijo. Klavdijina prednost je bila, da je lahko začela za prvo oviro. Kljub temu je prvo jajce prenesla Patricija. Kmalu zatem ji je uspelo prenesti drugo jajce, medtem je Klavdija prenesla prvega. A je bila Patricija na koncu hitrejša in se je z zmago lahko vrnila na posestvo. Ostala pa je prva dvobojevalka, poleg tega je člani družine niso bili najbolj veseli. Klavdija je postala izzivalka, v šotoru mora čakati na drugo priložnost.

Nezadovoljstvo v hiši Po prvi tržnici je bila družina v hlevu veliko bolj zadovoljna od družine v hiši. Slednja je namreč imela na voljo samo 10 cekinov, Tim Novak pa je z zmago v prvem dvoboju trgoval s kar desetimi cekini več. Člani Klarine družine so bili kljub temu razočarani, pričakovali so, da bo Domen Ofak iztržil več. Poleg tega se je vrnil s celo gajbico mesnin, v družini pa sta vegan Alen Ploj in Marcel Verbič, ki ne je svinjine.

icon-expand Za vegana Alena Ploja bo Kmetija očitno še težja preizkušnja. FOTO: POP TV

'Vsi bežijo stran od mene' Patricija je bila po vrnitvi na posestvo osamljena, nikogar ni imela za pogovor in sotekmovalci so ji še vedno očitali negativnost. Patricija: "Vsi bežijo stran od mene, kot da smrdim. Pa saj v štali vsi smrdimo." Ugotavljala pa je: "Mene samo ena oseba ne prenese in zaradi te ene osebe se je meni to vse začelo dogajati." Sumila je, da je trn v peti Mateji Šereg: "In če sem njej, sem potem še vsem ostalim."

Novinar s skrivno nalogo je tudi Luka Juren Tretja oddaja je razkrila, da je novinar s skrivno raziskovalno nalogo tudi v hlevu in to je Luka Juren. Luka: "Dobil sem nalogo, poročal bom za Kmečki list in nobena informacija mi ne uide." O sebi je povedal, da je brutalno iskren, in da je manipulator. Luka: "Velikokrat spravim ljudi v tisto smer, v katero hočem." O Nuši Maloprav je tako brutalno iskreno povedal, da nič ne dela, Suzana Bajrić ves čas kadi, Klavdija je precej glasna, David Peter Sekirnik pa se po njegovih opažanjih prilizuje.