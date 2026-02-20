Pele bodo sekire, žulji bodo krvaveli

Ko bo gospodarica Nada prišla na posestvo, se bosta Žan Zore in Urška Gros še vedno trudila z zemljanko. Ema Dragišić si ne bo želela druge neopravljene naloge pod svojim vodstvom. Ema: "Naj delajo do konca, dokler Nada ne pride." Žan: "Jaz sem bil z močmi čisto pri koncu. Mislil sem, da bom padel skupaj."

Ta dan bo na tapeti Žan. FOTO: POP TV

Žan bo ta dan na tapeti. Njegov brat Jan bo komentiral, da se je, verjetno pod vplivom Carmen Osovnikar, spremenil po prvih dveh tednih. Igor Mikič: "Za Žana lahko rečem, da me je kar razočaral." Žan pa bo razočaral tudi svojo Urško, potem ko bo izjavil, da bi na glasovanju zaščitil Juša Čopa, njo pa poslal v dvoboj.