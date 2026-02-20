Naslovnica
Kmetija

Pele bodo sekire, žulji bodo krvaveli

Velenje, 20. 02. 2026 16.16 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

V areni se bosta tokrat udarila Dino Kurtović in Žiga Florjan Sedevčič, ki se na presenečenje vseh ne bo odločil za dvoboj v znanju, ampak v moči. Žan Zore in Urška Gros pa bosta zadnje atome moči porabila za to, da bi bila naloga opravljena. Ali jima bo uspelo?

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Ko bo gospodarica Nada prišla na posestvo, se bosta Žan Zore in Urška Gros še vedno trudila z zemljanko. Ema Dragišić si ne bo želela druge neopravljene naloge pod svojim vodstvom. Ema: "Naj delajo do konca, dokler Nada ne pride." Žan: "Jaz sem bil z močmi čisto pri koncu. Mislil sem, da bom padel skupaj."

Ta dan bo na tapeti Žan.
Ta dan bo na tapeti Žan.
FOTO: POP TV

Žan bo ta dan na tapeti. Njegov brat Jan bo komentiral, da se je, verjetno pod vplivom Carmen Osovnikar, spremenil po prvih dveh tednih. Igor Mikič: "Za Žana lahko rečem, da me je kar razočaral." Žan pa bo razočaral tudi svojo Urško, potem ko bo izjavil, da bi na glasovanju zaščitil Juša Čopa, njo pa poslal v dvoboj.

Ne zamudite novih zapletov in vrhunca oddaje, napetega dvoboja med Dinom Kurtovićem in Žigo Florjanom Sedevčičem. Pele bodo sekire, tekel bo znoj in žulji bodo krvaveli. Nova epizoda Kmetije bo na sporedu POP TV nocoj ob 20. uri. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Pasica Kmetija
kmetija 2026 dino kurtović žiga florjan sedevčič

Ekstra Kmetija, dekleta so dvignila temperaturo

