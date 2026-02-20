Pele bodo sekire, žulji bodo krvaveli

Ko bo gospodarica Nada prišla na posestvo, se bosta Žan Zore in Urška Gros še vedno trudila z zemljanko. Ema Dragišić si ne bo želela druge neopravljene naloge pod svojim vodstvom. Ema: "Naj delajo do konca, dokler Nada ne pride." Žan: "Jaz sem bil z močmi čisto pri koncu. Mislil sem, da bom padel skupaj."
Žan bo ta dan na tapeti. Njegov brat Jan bo komentiral, da se je, verjetno pod vplivom Carmen Osovnikar, spremenil po prvih dveh tednih. Igor Mikič: "Za Žana lahko rečem, da me je kar razočaral." Žan pa bo razočaral tudi svojo Urško, potem ko bo izjavil, da bi na glasovanju zaščitil Juša Čopa, njo pa poslal v dvoboj.
Ne zamudite novih zapletov in vrhunca oddaje, napetega dvoboja med Dinom Kurtovićem in Žigo Florjanom Sedevčičem. Pele bodo sekire, tekel bo znoj in žulji bodo krvaveli. Nova epizoda Kmetije bo na sporedu POP TV nocoj ob 20. uri. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.
