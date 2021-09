Kmetijo bosta obiskali tekmovalki iz Sanjskega moškega, a ne bosta sami ...

Člane družine na kmetiji čaka nova tedenska naloga, napovedane pa imajo tudi goste. 20-letni Primorec Mattia in 31-letni Ljubljančan Tadej se v družbi svetlolasih tekmovalk šova Sanjski moški, Polone Kranjc in Nine Radi, v avtodomu peljeta na posestvo, a nihče ne ve, kaj vse jih čaka in kakšna bo njihova vloga.

Polona in Nina napovedujeta, da bo pestro – in verjamemo, da bo. Obe sta namreč že v Sanjskem moškem pokazali, da sta borbeni in vztrajni ter da sta za dosego cilja pripravljeni storiti marsikaj. Kaj bo družba gostov počela na posestvu in kaj se bo dogajalo na poti na turistično kmetijo na posestvu? Vse izveste že nocoj ob 21.00 na POP TV. Ali pa že zdaj na VOYO.