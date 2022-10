Peter se je ravno pravi čas vrnil k svoji invalidni mami

Peter Schweitzer se je v četveroboju boril zaradi obljube, ki jo je dal Alešu, toda srce je tudi njega vleklo domov, k skoraj slepi mami. Kljub pomanjkanju hrane in poraznim bivalnim pogojem mu bo sodelovanje v Kmetiji ostalo v lepem spominu.

Svojo pot v tekmovanju sta z Alešem zaključila istočasno, v četveroboju pa si za razliko od njega vendarle pokazal določeno mero borbenosti. Koliko pa si v resnici dal od sebe, oziroma ali si si sploh želel zmagati?

Glede na to, da sem Alešu obljubil, da bom ostal na kmetiji, ker si je on res res želel videti hčerko, sem se boril. Vendar je bila igra pisana na kožo natakaricam in sem bil na koncu srečen, da sta zmagali ženski. (smeh)

icon-expand Petra je na posestvu skrbelo za mamo. FOTO: POP TV

Na posestvo si prišel z željo po novih izzivih, a si hitro ugotovil, da kmetovanje ni zate. Ali so kmečka opravila težja od fitnesa, v katerem uživaš, ali je bila težava predvsem v pomanjkanju hrane? Mogoče sem se v izjavah narobe izrazil, kmečka opravila, če izvzamem nezaupanje do ve-likih živali, niso težka, je pa pomankanje osnovnih dobrin za delo, kot je kvalitetna hrana in ne prazne kalorije, velik dejavnik tako pri motivaciji kot pri uspešnem opravljanju tedenskih nalog. Kmetje tudi leta 1800 niso stradali mesa, ki je osnova za močno telo in pametno glavo, vsaj pri meni. Predvidevam, da je naša hrana za 20 Ijudi v treh tednih stala približno 50 evrov. Kar pove vse. O bivalnih pogojih pa sploh ne bi dolgovezil. Porazno! Za to, da sem zdržal toliko časa, se lahko zahvalim samo moji trmi in članom družine, predvsem Maji in Janu. Če ne bi bilo njiju, bi najbrž že prej kapituliral. Pa na koncu ni bilo več vredno uničevati mojega telesa, saj ga mislim še kar nekaj časa uporabljati. (smeh)

Povedal si tudi, da te je strah krav, in ravno z njimi ste delili hlev. Kako pa si se privajal na velike štirinožne sostanovalke? Jaz imam en velik problem, obožujem mleko, pogled krave pa mi ni ravno zaupanja vreden. Hvala bogu so drugi prevzeli molžo, blato sem že odpeljal enkrat, dvakrat ... Na vonj, smrad, prdenje sem se pa navadil, saj sem spal ob steni in sem bil prvi na udaru. (smeh)

icon-expand V gozdu, med izzivalci je bolj užival. FOTO: POP TV

Videti pa je bilo, da si se bolj kot kravic bal Andree, to pa zaradi prepira med njo in Janom. Te še danes preganjajo tisti prizori? Andrea in jaz nisva za skupaj, ne karakterno, ne intelektualno, niti fizično. Naj ona kar ostane v Logatcu in to bo to. Ubogi Jan, kajti Vrhnika je čisto blizu. Upam, da zaklepa hišo ponoči. (smeh)

Ni pa bilo vse črno, daleč od tega. Kaj ti bo ostalo v najlepšem spominu? Niti najmanj. Večeri ob ognju, določene osebe in tudi izkušnja. No business like show bu-siness' (ni ga posla, kot je šovbiznis) sploh ni tako iz trte zvit slogan. J*** posel, pa kje še vstajaš ob 6:30, noooo? (smeh) Aja, v frizerskem salonu Maja, tam tudi. Med tekmovanjem si omenil svojo mamo, ki je skoraj slepa in potrebuje pomoč. Kako se je znašla brez tebe in kakšno je bilo vajino snidenje? Hvala bogu sem tempiral moj izhod tako, da so vsa opravila počakala name. Mama je preživela, pravi pa, da še enkrat me pa ne pusti iti. Mestni fant se je vrnil v Ljubljano in življenje gre naprej. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Kmetija 2023, Ljubezen po domače, a ne? (smeh) Saj ne, moje življenje je kar lepo takšno kot je, vsake toliko pa je lahko kakšen izziv, a ne? Kot pravijo, nikoli ne reci nikoli. Kruh, pa to.

icon-expand Življenje si rad popestri z izzivi. FOTO: POP TV