Minulo noč so v kajži prenočili oba Jana ter Aneta in Jožica . Njihova usoda je v rokah gospodarice Nade , ki bo tik pred areno razglasila zmagovalca tedenske naloge. V dvoboj bosta morala samo člana oziroma članici poražene družine. V Danijelini družini bo pred prihodom gospodarice zavladala panika. Aljaž se bo jezil, ko bo iz peči potegnil zažgan hlebec kruha. Aljaž po prvotnem razburjenju: "Jaz še vedno ostajam pozitiven, da bomo nalogo naredili, čeprav mi moj instinkt pravi, da danes ne bo šlo skozi."

A tudi med Nadinim obiskom Danijelini družini ne bo kazalo dobro. Glava družine bo Nadi povedala, da jim je ostalo nekaj pšenice, nakar jo bodo člani družine popravili, češ da so zmleli vse. Nada: "Tukaj mi nekaj ne štima. Ali so zmleli vse ali niso?"

Razburljivo bo tudi v šotoru, kamor bo prispelo Natalijino sporočilo. V njem jih bo povabila v areno, kajti nastopil je čas, da se obdobje izzivalcev konča. Kdo si bo uspel priboriti mesto na posestvu? Peter: "To bo epski boj alfa samcev in starlet. To bo noro, noro, noro. Trgali bomo."

