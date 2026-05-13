Kmetija

Peterica polfinalistov brez Pie Filipčič in Juša Čopa

Velenje, 13. 05. 2026 21.30 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Igor Mikič se je z zlatim jajcem izognil mnogoboju in se uvrstil v polfinale letošnje Kmetije. Tam so se mu po Velikem kmečkem kvizu pridružili Aleksandra April, Franc Vozel ter brata Jan in Žan Zore. Z najmanj pravilnimi odgovori sta se poslovila Pia Filipčič in Juš Čop.

'Fantom so se zatresle tangice'

Juš Čop se je podal v lov za zlatim jajcem, ki sta ga Tim Novak in Tilen Brglez namenila Igorju Mikiču. Spomnil se je na skrivališče na ležišču v hlevu, kjer so tekmovalci tudi sicer skrivali jajca. In res je našel škatlico, v kateri je bilo jajce. Najdbo je pokazal Janu in Žanu Zoretu, nato pa predlagal, naj mu ga eden izmed njiju razbije na glavi. Žan ni okleval, nakar je trojica šla iskat nadomestno jajce. Ker ga niso našli, so v škatlico dali kar kamen in jo vrnili v hlev. Igor je kasneje šel v hlev in ugotovil, kaj se je zgodilo. Igor: "Fantom so se zatresle tangice. S tem so pokazali, da so navadne ženske brez karakterja, brez karizme. Da se bojijo, da želijo zmagati na umazan način, ampak alfa moški se lahko samo nasmeji, pokončno stoji. On se ne da, to pa ja."

Jajce, ki ga je našel Juš Čop, ni bilo pravo.
FOTO: POP TV

Alenka zlato podkev namenila Žanu

Alenka Weiss je tekmovalcem v solzah sporočila zadnje besede. Igorju je čestitala, ker je prišel tako daleč, in ga pohvalila kot močnega in pametnega tekmovalca. Janu je čestitala za zmago, nanj in na njegove stavke v angleščini se bo še velikokrat spomnila. Pii Filipčič je povedala, da je kot vreme: "Eno minuto si zelo vesela, drugo si najbolj jezna in to zaradi kave." Jušu je povedala, naj pride čim dlje: "Veš, da to znaš. Ne poslušaj ostalih, ker te imajo za šibek člen. Nisi ti tako nemočen, kot si ostali mislijo." Aleksandri April se je zahvalila, ker je pokazala čustva do nje: "Zdrži do konca." Žanu je povedala, da je lisička, da sta se zelo povezala in da navija zanj. Francu Vozlu je sporočila, da ga ni želela razočarati, a je bila pod prevelikim stresom. Dodala je, da ji je zlezel pod kožo in da bi takega človeka morali spoznati vsi. Za konec je Žanu podarila svojo zlato podkev in vsem povedala, da jih ima rada.

Solze ob predaji zadnje naloge

Gospodarica Nada je na posestvo prišla boljše volje, a ko je nagovorila tekmovalce, da bi jim predala navodila za zadnjo tedensko nalogo, ni mogla zadržati solz. Nada: "Ker vidim, da tudi oni jokajo z mano." Znova je pojasnila, da se naveže na tekmovalce vsake sezone, zato ji je pred vsakim slovesom izjemno težko. Nada: "Rada sem bila z njimi, rada jih imam." Njihova zadnja naloga je priprava kmetije na počitek. Na njivo morajo odpeljati gnoj in ga raztrositi, njivo pa zorati. Nada: "Verjamem, da boste to zmogli in zaključili leto, tako kot se spodobi."

Igor z zlatim jajcem naravnost v polfinale

Tekmovalci so se takoj lotili dela, a jih je kmalu zatem presenetilo Natalijino pismo. Z zlatimi podkvami so se morali odpraviti v areno. Tam jih je pričakalo 7 miz, Natalija pa je napovedala Veliki kmečki kviz. Tekmovalci so lahko končno unovčili zlate podkve, ki so jih izkoristili, ko na vprašanje niso vedeli odgovora. Brez zlatih podkev sta bila samo Pia in Juš, kar šest sta jih imela Aleksandra in Igor. Slednji je razkril, da ima pravo zlato jajce in da je v škatlico skril duplikat. S svojim lakom je prebarval drugo jajce, svojega pa spravil na varno. Tatinska trojica je tako razbila ponaredek. Juš je krivdo prevzel nase, Igor pa se je odločil, da bo izkoristil priložnost in je takoj unovčil zlato jajce. S tem se je izognil mnogoboju in je avtomatično postal prvi polfinalist sezone.

V polfinalu tudi Aleksandra, Franc, Jan in Žan

V Velikem kmečkem kvizu je zlata podkev nadomestila pravilen odgovor na vprašanje. Nekatera so bila vredna eno podkev, druga več. Vsak odgovor je bil vreden eno točko, tekmovalci pa so izkoristili vse podkve. Največ, kar 8 pravilnih odgovorov je zbrala Aleksandra, sledili so Franc, Jan in Žan s štirimi točkami. Četverica se je pridružila Igorju v polfinalu.

Juš in Pia sta zbrala najmanj pravilnih odgovorov, zato je bilo tekmovanja zanju konec. Juš je povedal, da se je imel neizmerno super. Po eni strani je bil vesel, ker se je lahko vrnil k najdražjim, po drugi strani pa se mu je bilo težko posloviti od svoje kmečke družine. Pia je v solzah povedala, da je bila izkušnja zelo lepa. Pia: "Nisem si mislila, da lahko kaj takega sploh zdržim." Spoznala je, da je močna in je bila ponosna nase. Ni pa odšla s težkim srcem, saj je presegla svoj cilj, poleg tega se je vrnila v fantov objem.

Juš Čop in Pia Filipčič sta se poslovila tik pred polfinalom tekmovanja.
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 pia filipčič juš čop igor mikič

