Kmetija

Pia: Dejan se trese kot šiba na vodi

Velenje, 22. 04. 2026 16.25 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Igor Mikič bo določil svojega nasprotnika v tokratni areni. Ker je Franc Vozel sebi, Alenki Weiss in Pii Filipčič priboril imuniteto, lahko prvi dvobojevalec izbira samo med Gregorjem Merdausom in Dejanom Guzejem.

Naporne tedenske naloge še ni konec, tekmovalci morajo izdelati še 25 žebljev in na vrtu postaviti protitočno zaščito. Franc Vozel po svoji dobri stari navadi ne bo želel razočarati gospodarice, zato bo sotekmovalce priganjal k delu. Dejan Guzej: "Ne deri se." Franc: "Že celo kmetijo si ti počasen."

Igor Mikič pa bo moral določiti svojega nasprotnika v areni. Izbira lahko samo med Dejanom in Gregorjem Merdausom. Pia Filipčič: "Dejan se trese kot šiba na vodi." Dejan bo pred izborom res pristopil k prvemu dvobojevalcu. Igor: "Ja, glej ga, zlomka. Danes je glasovanje in kdo pride do mene? Striček Dejan."

Igor bo pred Natalijo Bratkovič povedal, da se želi pomeriti z boljšim od sebe. Kdo bo to? Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Modri ogljik
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
