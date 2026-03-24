Pia: O, Carmen, tako sem te pogrešala!

'Vedno se je treba bati tistih ljudi, ki so tiho'

Carmen Osovnikar je svojim sotekmovalcem namenila poslovilne besede. Žiga Florjan Sedevčič: "Ko že misliš, da si se je rešil, pa jo moraš gledati še na tablici." Žanu Zoretu je sporočila, da bo navijala zanj, Urški Gros pa, naj zdrži. Carmen: "Vem, da je težko, vem, da je naporno. Če ne bo šlo, naredi to, kar ti misliš, da je prav." Gregorju Merdausu je povedala, da jo je dvakrat razočaral. Mislila je, da je načelen in da je mož beseda: "Ampak dvakrat si požrl svojo besedo. Tako kot je rekel Igor, tiha voda bregove dere in zate to popolnoma drži." Alenki Weiss je povedala, da je pridna in delavna, a da je mala lisička, saj z Gregorjem taktizirata in ponoči iščeta namige. Carmen: "Vedno se je treba bati tistih ljudi, ki so tiho, ne takih kot smo mi, ki smo glasni, ki povemo to, kar si mislimo, in pokažemo to, kar si mislimo." Dejanu Guzeju in Žigu je očitala, da imata svoje načrte in da se izogibata fizičnemu delu. Dodala je še, da bi se proti Gregorju, Dejanu in Žigu borila na vso moč, da bi jih vrgla iz tekmovanja.

Razočaranje za Igorja, Franc znova kmet tedna

Pia Filipčič je kot glava družine v hiši morala določiti kmeta tedna. Igor Mikič je pričakoval, da bo to on, saj je skupaj z Aleksandro April zmagal v dvoboju hlapcev in dekel, zaradi česar se jim je pridružil Franc Vozel, z novim članom pa so slavili zmago. A ni bilo tako, Pia se je odločila za Franca. Pojasnila je, da Francu zaupa, poleg tega je pričakovala, da bo z njo delil skrivnosti iz hišice na klancu.

Nabiranje semen in košnja

Gospodarica Nada je vsaki družini prinesla po tri kose in brusne kamne. To pomeni, da bodo morali pokositi travnik, travo pa pograbiti z grabljami, ki jih morajo izdelati sami. Material zanje morajo nabrati v gozdu. Žan je komentiral, da je travnik zelo velik, a se je veselil košnje. Tekmovalci morajo obenem pobrati in očistiti semena trav ter z njimi do vrha napolniti vsak svoj steklen kozarec. Pospraviti morajo tudi delavnico. Zmagala bo družina, ki bo imela lepše pokošen travnik, bolje posušeno travo in napolnjen kozarec s semeni.

Hlapca Žiga in Jan, dekli Alenka in Ema

Žan je za hlapca določil Žigo, pri čemer je gledal na delo in obnašanje. Žan: "Ves čas so bili problemi zaradi njega, kregal se je veliko." Žiga: "Za hlapca vzgojen, za hlapca rojen, Slovenci moji." Žan je za deklo določil Alenko, ki je najbolj pridna in bo dobro poskrbela za živali. Pia je za deklo določila Emo Dragišić, ki zaradi alergije ni mogla delati na travniku. Za hlapca je izbrala Jana Zoreta, od katerega pričakuje, da bo dobro poskrbel za živali in se skupaj z Emo izkazal v dvoboju.

Juš postane Carmen

Pia se je počutila osamljeno, saj je po Marku Baržiću izgubila še Carmen. V dobro voljo jo je spravil Juš Čop, ki se je preoblekel v izpadlo tekmovalko. Pia: "O, Carmen, tako sem te pogrešala. Ne morem verjeti, da si končno spet nazaj." Vesela je bila tudi Aleksandra, saj je Juš družini polepšal večer. Franc pa se je po zabavnem vložku na skrivaj dobil z Žanom, da bi si izmenjala informacije o namigih.