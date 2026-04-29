Kmetija

Pia: Sem zelo na meji živčnega zloma

Velenje, 29. 04. 2026 16.15 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Mrzlično iskanje zlatega krompirja bo na posestvo prineslo slabo voljo, zamere in prepire. Igor Mikič bo začel sumiti, da je krompir skril Franc Vozel, Pia Filipčič pa bo zaradi dogajanja na robu živčnega zloma.

Franc Vozel je Dejanu Guzeju obljubil, da mu bo prepustil vse vrste krompirja. Tako bi morda našel zlat krompir in se rešil pred areno, a se Franc ni držal dogovora. Dejan: "Zdaj se štuli, ko sta samo še dve vrsti. Franc očitno hoče imeti zlat krompir, zato da bi zaščitil Jana in Žana, ker ve, da če bom jaz našel zlat krompir, grem jaz gor in pošljem enega dol in tisti bo avtomatično prvi dvobojevalec."

Igor Mikič bo začel sumiti Franca, da je zlat krompir že našel. Igor: "Pa ga je nazaj zakopal." Pia: "Načrtoval je krajo zlatnikov, skriva Pratiko. Kaj ne bo tudi tega zlatega krompirja skril." Pia bo zaradi dogajanja na robu živčnega zloma. Sporekla se bo s Francem, nato še z Aleksandro April, s katero tekmuje skupaj v paru. A dekla ne bo ostala tiho.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

