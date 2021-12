Pismo je prineslo nove zaplete, završalo je med golobčkoma

Bliže kot je finale, bolj napeto je ozračje na Kmetiji. Gospodarica Nada je naložila finalistom novo obsežno nalogo, porota je prejela pismo, ki je med tekmovalce vnesla nove napetosti, med Nino in Ambroža pa so se prikradle skrivnosti iz preteklih tednov ...

Franc in Stanka sta zjutraj čistila hišo in Franc kar ni mogel mimo umazane kopalnice in stranišča. Kaj se je dogajalo v preteklih oddaja, si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. "Vidiš, da jih nič ne moti, raje bodo prek stopili kot pobrali," je dodala Stanka. Franc je dalje zbiral 'minus točke' za vsakega izmed tekmovalcev. Stanka solato nosi kokoškam Stanka ni mogla verjeti, da je toliko solate v gozdu. Kokoškam je nesla v samo enem dnevu kar 16 glav solate. V gozdu je pristalo tudi ogromno druge zelenjave, ki bi lahko služila kot krma za živali. Stanka in Franc sta bila osupla. Spominjala sta se tudi prejšnjega večera, kako je Polona dvignila glas nad Stanko.

Franc ostro Franc je izdelal list – seznam vseh tekmovalcev in vsakega bo ocenjeval, in sicer po treh kriterijih: delu, spoštovanju drug do drugega in druženje. Nikomur ne namerava popuščati. Ocenjeval ne bo le zadnjih nekaj dni dela, ampak tudi vse do tega trenutka vloženo delo. Romana je z Mattio in Tadejem igrala karte, Tjaša, Romana in Tilen so se učili. Romano je zanimalo, ali Tjaša še kar ni našla svojih zapiskov. O tem, kdo bi lahko imel Tjašine zapiske, so se pogovarjali tudi Anže, Aljaž in Lina. Lina je razkrila resnico.





"Če se do zdaj niso naučili, tudi zdaj ne bodo," je dodal Aljaž. "Tilen je, kot bi imel prepih v glavi. Zdi se mi tragikomično, da je tako daleč prišel," je komentiral Anže in se čudil, kako ni uspelo Tilnu niti snovnih stvari o življenju v naravi se naučiti. Tjaša in Romana sta se lotili dela - na lastno pest Tjaša in Romana sta se samoiniciativno lotili dela – podiranja kozolcev. Za to sicer nista prejeli nikakršnega navodila. Pri delu se je pridružila tudi Polona, potem ko jo je delati nagnal Franc. Zakaj to podirata, so se čudili vsi – Tilen, Stanka, Ambrož … "Verjetno jih je spodbudilo to, da je Franc napovedal, da brez dela ni hrane," je ugotavljala Stanka. "Si predstavljaš, da bi prišla Nada in rekla, da se to ne podere?" se je spraševal Ambrož. Na posestvo je prispela gospodarica Nada Gospodarica Nada je k sebi poklicala finaliste. K njej ni prišel nihče, zato je vkorakala v jedilni prostor. Nihče se ni zares zmenil zanjo. Odpeljala jih je po kmetiji in razložila, kakšne naloge jih čakajo. Napovedala je, da se bodo morali posloviti od kozic in pospraviti ogrado, poslovile se bodo tudi kokoš, kokošnjak pa bo ostal gospodarici Nadi za spomin. Enako tudi koruznjak in pralnico v obliki pralnega stroja ter sušilnik za perilo.

Prišli so do kozolca. "Kozolec ste pa podrli. Kdo pa vam je to rekel?" je zanimalo gospodarico Nado. "Jaz sem si mislila, da bo kozolec ostal," je vse presenetila Nada. "Zdaj pa ga boste postavili nazaj." Dekleta niso vedela, kaj naj, ves les je bil namreč že polomljen. K sreči se je gospodarica Nada le pošalila. Hlev bodo morali po odhodu krav počistiti. Počistiti bodo morali tudi turistično hišo in hišo, v kateri so bivali vse te tedne. Nada je jasno povedala, da računa na pomoč izpadlih tekmovalcev pri delu. Ker je naloga obsežna, je obljubila, da bo prišla preverit dan kasneje.

Kdo bo delal? Navkljub pozivu gospodarice Nade naj pomagajo delati, vsi povratniki niso bili pripravljeni delati. Aljaž ne misli sodelovati, ker ni v igri za 50 tisočakov in je prepričan, da se morajo tisti, ki so v finalnem tednu, dokazati. Tudi Majda je povedala, da ne bo pomagala.

Tjaša in Romana sta se takoj lotili dela. Polona se je jezila, ker je ni nihče počakal, da pride pomagat. "Že tako vsi govorijo, da nič ne delam," se je Polona jezila. Polona je poleg vsega prepričana, da zaradi tega, ker se vsako sekundo lotita delati, nihče ne bo spremenil mnenja o njima. Franc pa je nadziral in polnil svoj list … Kmetje so polovili kokoši in jih naložili v zaboje za prevoz. Slovo je bilo za nekatere ganljivo, drugi pa v skrbi za živali ne vidijo smisla. "Jaz imam rad živali, Da bom skrbel za živali, od katerih nič nimam, pa ne vidim smisla," je skrb za kokoške komentiral Aljaž. Zvonec pognal kri po žilah "Zvonec na dan, ko ni nagrada, ni nič dobrega," je komentirala Nina. Enake mnenja so bili tudi ostali. Nina je preverila – prispelo je pismo za poroto in odnesla ga je Francu. Porota se je zbrala.

Njihova naloga je bila določiti dve skupini 3 finalistov, ki se bodo spopadli v troboju. Dva iz vsake skupine bosta napredovala v naslednji krog, eden iz skupine bo boj za glavno nagrado zaključil. Z omizjem se je vnel pravi prepir, živce je izgubil celo običajno umirjeni Anže. Naposled jim je uspelo sestaviti približno enakovredni trojki in odločitev so sporočili finalistom. Slike so na mizo zlagali drugo za drugo in videti je bilo stisko v očeh vseh tekmovalcev. Naposled je Franc razložil navodila in jim pojasnil, da so razdeljeni v dve skupini in se bodo borili za obstanek. Nina, Karin in Polna bodo v eni skupini, Tilen, Romana in Tjaša pa v drugi.

icon-expand Ambrož je želel razčistiti z Nino. FOTO: POP TV

Spor med Nino, Karin in Ambrožem Porota je povedala svoje, po hiši pa so se širile govorice o tem, da je Karin Ambroža označila za največjega hinavca in Nino za naivnico, ki mu verjame. Ambroža so dekleta obtožila, da je imel z vsako nekaj in da se igra z Nininimi čustvi. Ambrož je na stran poklical Karin in želel razčistiti spor. Karin je prepričana, da vse spore neti Nina, ki želi imeti Ambroža le zase in ne želi, da se on s katerokoli drugo pogovarja. Kasneje sta spor gladila Nina in Ambrož in Nina, ki je izvedela, da je Ambrož na usta poljubil Karin, je terjala odgovore. Jim bo spor uspelo zgladiti? V naslednji epizodi se obeta nov boj za obstanek - za koga se bo boj za glavno nagrado 50.000 evrov kmalu zaključil?