Pismo stricev iz ozadja pristalo v napačnih rokah, odnosi na preizkušnji

V hiši v gozdu je Ambrož na ograji našel novo sporočilo stricev iz ozadja, v katerem je pisalo, naj pismo izpadlega tekmovalca napiše skupaj z Janom in Stanko ter skupaj z njima tudi izbere novega glavo družine. Ambrož je želel na mesto glave družine postaviti Nino, a se boji, da se bodo člani družine, ki so že tako nastrojeni proti njej, še dodatno uprli in naloge ne bodo opravili. Nini bi klobuk na glavo postavil tudi Jan, pa tudi Stanka, ki ji je Nina v kratkem času prirasla k srcu. A ubrali so boljšo taktiko - glava ne bo Nina.

Na posestvu je Tilen še skušal voditi družino, a vsi mu niso sledili. Delali so le Tilen, Gino in Mattia. Tjaši se ni zdelo prav, da je Majda v kuhinji delala, Nina in Tadej pa nista počela ničesar. In medtem, ko so Tadej, Nina in Majda razglabljali o tem, kako na njivi vsi gledajo v zrak in ne počnejo ničesar, so člani družine počeli ravno nasprotno – vsi so bili zatopljeni v delo na njivi.

Karin odprla oči

Polona in Karin sta se pogovarjala o tem, da bi bilo dobro kmalu izločiti Aljaža ali Lino, a sta v dvomih, če lahko zbereta dovolj glasov. Karin je končno spregledala in spoznala, kakšno igro igrata Aljaž in Lina. Svoje ugotovitve je razkrila Poloni, ki se je s Karin strinjala in ji je hvaležna za podatke.