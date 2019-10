Pismo tekmovalki Simoni: Upam, da me nisi prevarala

Simono Križnik doma čaka mož Grega. Po štirih tednih bivanja v gozdu in na posestvu je prejela njegovo pismo, ki jo je ganilo do solz, a tudi vznemirilo. V njem ji je sporočil, da jo ima rad in jo zelo pogreša, a tudi dodal: "Si me prevarala s kom na Kmetiji? Upam, da me nisi prevarala." Povedala je, da tega ne bi nikoli storila, ker ga čaka in ga ljubi.