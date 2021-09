Po celodnevni noriji bo Ambrož k sebi stisnil Nino

Za Ambroža bo na Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, težek dan. Že dalj časa skrbno varuje skrivnost o skrinjici in se trudi opraviti skrivno nalogo. Mu jo bo uspelo opraviti? Namigi stricev iz ozadja so bili jasni. Ampak vprašanje je, ali so bili dovolj jasni za Ambroža? Maria bo poskrbela za še večjo napetost med vsemi člani družine in med glasovanjem o drugem dvobojevalcu bo znova napeto. A večer bo za nekatere potekal v povsem drugačnem slogu, kot je potekal dan.