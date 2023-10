Po izboru dvobojevalcev bo izbruhnil kaos: Čista zloba

Dan za izbor prvih dvobojevalcev je in moški v družini Žana Simoniča načrtujejo ženski dvoboj. Ne vedo pa, da so ženske združile moči in poskušale na svojo stran pridobiti Franca Rajšpa. Ali jim bo uspelo? Patricija Virant: "Če nam danes uspe ta naš načrt, bom umrla od smeha in zadovoljstva." Klara Vodopivec: "Meni je toliko do tega, da gre en fant domov, in bom za to naredila vse. Tudi samo sebe žrtvovala, če bo treba."