Po izboru prvega dvobojevalca bodo tekle solze

Tjaša Vrečič si je z zmago proti Žanu Hroneku priborila pomembno nagrado, ki ji lahko pomaga na poti v finale. Potem ko je izbrala enega od namigov, bo dolgo časa, a vztrajno iskala nov namig: "Če imam neko nalogo, jo želim izpeljati do konca. Res mi je pomembno, da najdem namig." Maja Triler bo posumila: "Nekaj ima Tjaša." Marcel Verbič: "Tjaša se mi zdi zelo sumljiva, odkar je prišla iz gozda. Verjamem v to, da ima neko nalogo, in rad bi vedel, za kaj gre."