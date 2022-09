Po Kmetiji Cela štala!

Kmetija na POP TV vedno znova dokazuje, da je kraljica resničnostnih šovov, ki vsako leto postreže s pestrim dogajanjem, konflikti, simpatijami, zabavnimi izrazi in izjemno težkimi tedenskimi nalogami. Da bomo lažje sledili, bo vsak petek po oddaji na 24ur.com še pogovorna oddaja Kmetija: Cela štala!, kjer bodo na tapeti vsi tekmovalci, spletke in najmanjši detajli, ki so jih gledalci morda spregledali.

Izkušenemu voditelju in novinarju POP IN Alenu Podlesniku bosta družbo delala zgovorna vlogerka in spletna vplivnica Lucija Vrankar ter aktualni zmagovalec Kmetije Tilen Brglez. In kaj lahko pričakujemo? Najboljši del šova sta Lucija in Tilen, ker vsako situacijo vidita s popolnoma drugačnimi očmi. To v kombinaciji s Tilnovim pomanjkanjem filtra je recept za Celo štalo vsak teden, nam je zaupal Alen Podlesnik.