Po novem dve glavi družine, preko mize je poletela poginula riba

Karin je ugotavljala, da dnevi na Kmetiji – dogajanje si lahko ekskluzivno že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO – hitro minevajo. Medtem ko so na posestvu odstranjevali dekoracijo, ki je prostor krasila ob praznovanju njenega rojstnega dne, je v hiši v gozdu pogovor tekel o nenavadnih sanjah Stanke. Sanjala je, da so se vsi štirje stanovalci hiše v gozdu na smrt skregali in da je izdajalca poslala domov. »Ambrož me nagovarja, da bi šla na njegovo stran, ampak na trepalnice se bom postavila, da bom uresničila svoj namen,« je napovedala.

Romana se je na posestvu skušala znova povezati s Tjašo in Aljažem in dobila je občutek, da je dobro sprejeta. A žal je to vse del igre in le vprašanje časa je, kdaj bo doživela novo razočaranje.

Tekmovalci v gozdu na prvi pogled delujejo bolj enotni, a v resnici tudi tam ni vse najbolje. Ambrožu Polonina družba ni všeč in se je raje umaknil. Anže je skušal člane povezati s tarokom, vendar Ambrožu ni bilo do druženja. "Ambrož že čuti, da so mu šteti dnevi," je ugotavljala Stanka in napovedala, da mu bodo le dali veter v hrbet.

Tjaša je zaupala Aljažu, da je govorila z Anžetom, ki naj bi ji povedal, da Mattia ne bo glava, ampak mogoče Tadej. Kot je še pojasnila, je v tem tednu v načrtu moški dvoboj in od tega, kdo bo glava družine, bo odvisno, koga bodo izbrali za prvega dvobojevalca. A Tjaša ne ve, da se je podoben pogovor odvijal med Tadejem in Mattio, ki bi nadvse rada izločila Aljaža.

Lina še vedno ni našla svojih zapiskov in Pratike. Iz čiste 'žlehtnobe' se je maščevala, na Mattievo zobno ščetko nataknila poginulo ribo in jo skrila med njegova oblačila.

Polona je v gozdu našla pismo stricev iz ozadja. »Tokrat družine na posestvu ne bo vodila ena, ampak dve glavi družine. Poloni pomagate izbrati tista dva, ki bosta po vašem mnenju družino najbolje vodila,« je prebrala. Povedla je, da bo njena beseda zadnja, kar Stanki ni bilo prav, hkrati pa dodala, da Ambroževega mnenja ne želi slišati, češ da on kvari vzdušje, je ne želi v hiši v gozdu in da je ona z njim opravila. »Eno (glavo družine) določiš ti, eno mi,« je predlagala Stanka, Polona pa je bila kratka: »Ne.« S svojo samovoljnostjo je razočarala vse tri stanovalce hiše v gozdu.

Polona je nato pristopila do Anžeta in skušala popraviti vtis, a je bil Anže jasen – da mu je jasno, kdaj se ga žejnega vodi mimo vode. Ambrož se je medtem pogovarjal s Stanko, ki je opazila, da je vse od prihoda Polone vse bolj nervozen.

Prispelo je pismo …

Polona je v pismu opisala same dobre stvari – podobno, kot je to storil Anže. Zavarovati se je odločila najšibkejša člana družine in verjame, da bodo vsi na posestvu presenečeni nad njenim izborom. Fran, ki je prejel pismo, je sklical družino in prosil Nino, naj ga prebere. Ob branju pisma so vsi zavijali z očmi. Lina in Aljaž sta takoj ugotovila, da je Polona lepo pismo napisala z enim samim namenom – da bi se zavarovala in pridobila imuniteto. »Misli, da sva po župi priplavala … ampak nisva,« sta komentirala Lina in Aljaž.

Za glavo družine je izbrala Tadeja, ki je bil nove vloge vesel. Vsi so bili presenečeni, ko je Nina prebrala, da bosta v tem tednu kar dve glavi družine. Drugi glava družine je postala Majda. "Držite skupaj in pazite en na drugega," je zaključila. Majda je bila ponosna, a Franc je že takoj napovedal, da ta teden ne bo delal.

Karin, Gino in Mattia so takoj predvidevali, da bosta najverjetneje tudi dve osebi zapustili Kmetijo. "Preveč nas je," so ugotavljali.