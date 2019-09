Po strašnem razočaranju velik preobrat in divja zabava

Ko je že vse kazalo, da bodo člani družine kljub velikemu trudu neuspešni pri tedenski nalogi, jih je gospodarica Nada vendarle prijetno presenetila. Zaradi nakan odpadnikov je Bojan pristal pod strogim Marjaninim nadzorom, med zabavo na posestvu pa so Denisa premagale solze.

Razkol med odpadniki Bojan je odpadnikom, potem ko sta jih Marjana in Božidara nagnali nazaj v gozd, prinesel nekaj hrane, a niso bili zadovoljni. Napovedali so, da bodo šli znova na vrt nabrat nekaj zelenjave. Rene je tuhtal, da se jim je Bojan morda zameril in da je Marjana pokazala zobe. Zjutraj so se veselili, da se je tako zgodaj odpravil na tlako, saj je to pomenilo tudi, da bodo imeli mir pred njim.

Marjana najde podporo v Danijelu Glava družine je medtem nadzorovala zadnja opravila v okviru naloge, Sara in Mišo pa sta zavihala rokave v kuhinji. Marjana je ugotovila, da Bojan ni upošteval njenih navodil glede izgradnje pomola. Težave so imeli tudi pri gradnji premičnega kokošnjaka. Tekmovalci so bili zmedeni, ker glava družine ni bila konsistenta pri predaji navodil, ona pa se je pritoževala, da je ne poslušajo in delajo po svoje. Podporo je našla v Danijelu, ki pa je ocenil, da Marjana ni dorasla klobuku. Tudi Tanja je izjavila, da je težava v glavi družine, saj zjutraj ni predala navodil in se ne zna organizirati.

Odpadniki zasačeni med načrtovanjem kraje Odpadniki so v gozdu neuspešno iskali gobe, a so ugotovili, da je vse izropano in kosila ne bo. Rene je predlagal, da bi Bojanu naročili, naj hrano ukrade med tlako na posestvu, a tega ni hotel storiti. Povrh vsega je njihov pomenek slišal Goran in družina je posredovala. Odpadniki so se izgovorili, da želijo rože menjati za kruh, a jih je Marjana razočarala, češ da ga nimajo. Danijel pa jim ni nasedel, družina se je odločila, da bo Bojana odslej bolj nadzirala, zaradi česar se je odpadnik počutil kot pritepenec in kriminalec. Marjana je stala za svojo odločitvijo in je Bojana nadzirala celo, ko je opravljal potrebo. Marjana: "Sam je kriv."

Marjana med čakanjem na Nadino odločitev jokala Člani družine so se veselili, ker so bili prepričani, da je naloga opravljena. Toda gospodarica Nada je takoj opazila, da pri gradnji pomola niso upoštevali navodil. Težava je bila tudi v premičnem kokošnjaku, ki ga je bilo težko prestavljati. Gospodarica je preverila še kuharski del naloge in pohvalila Saro Rutar. Nada jim je pred odhodom kar naravnost povedala, da se verjetno ne bo vrnila. Marjana je upala, da si bo premislila. Bila je strašno razočarana, saj so tekmovalci po njenem mnenju dali vse od sebe.

Presenečenje, naloga je opravljena! Toda gospodarica Nada se je kljub vsemu vrnila na posestvo. Po tehtnem premisleku se je odločila, da je naloga opravljena. Tekmovalci so se razveselili kokoši, ki jim bodo nesle jajca, nato pa je Luka našel še pogrešani zvezek. Marjana je bila še bolj zmedena, Bojan pa jih je še enkrat uspel prepričati, da ni kriv za zaplet. Prav mu je prišla tudi njegova delavnost, s katero se je prikupil članom družine. Marjana: "Jaz v Bojanovih očeh vidim poštenje. Edino, če je tak dober igralec, da ga ne morem prepoznati."

Bojan se je pridružil odpadnikom s klobukom glave družine. Rene je začel tuhtati, kaj vendar to pomeni, Adrijana pa se je takoj odločila, da ga ne bo upoštevala. Bojanu je bilo zelo všeč, ker je mednje vnesel nemir. Zabava za družino, požrtija za odpadnike Mišo Kontrec je družino poklical na pomol, kjer je zanje pripravil zabavo in se jim zahvalil za gostoljubje. Tekmovalci so zaplesali in se poveselili. Nagrado so dobili tudi odpadniki. Ko so zagledali žar, so obstali kot vkopani. Trojica se je zahvalila Bojanu za uspešno opravljeno nalogo in se lotila peke.

Denis je sredi zabave postal zelo čustven. Jokal je zaradi dvoboja, saj se še ne bi rad poslovil. Na posestvu mu je tako lepo, da bi glavno nagrado raje zamenjal za zmago na dvoboju. Ali se bo njegova želja uresničila?

