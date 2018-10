Imenovanje Denisa za novo glavo družine je osupnilo člane družine, še najbolj pa je razjezilo Sabino in Aneto. Slednjo upravičeno, saj je takoj postala dekla. "On je katastrofa," je komentirala. Ozračje je sprostila Salome, ki je poskrbela za obilo smeha, čeprav se je izkazala tudi za zahtevno gostjo.

Simona je z imenovanjem nove glave družine presenetila vse na posestvu, sploh Tjašo, saj sta bili dogovorjeni, da izbere njo. Na koncu se je odločila za Denisa, česar so bili Povratniki veseli, člani družine pa milo rečeno osupli. No, tudi Povratniki niso enotni, odločitev je negativno presenetila Sabino. "Kaj on misli, da je šef te Kmetije? Njega ne bo nihče poslušal, razen tisti, ki je budala. Joj, Simona, kaj ji je bilo. Da se ni zaljubila v Denisa!" je komentirala odločitev, ob kateri je Tjaši "zastal dih" in se je počutila, kot bi jo nekdo oklofutal. Najbolj jezna pa je bila seveda Aneta: "Pobila se bova. Ali gre on ali jaz."

Odločitev o novi glavi družine je presenetila vse. FOTO: POP TV

Sam pa je odločen, da bo vpeljal red, ki na posestvu tako manjka. Že takoj se je spopadel s prvo odločitvijo: izbrati je moral hlapca in deklo. Za deklo je kolebal med Sabino, ki mu gre na živce že vse od začetka, in Aneto, ki po njegovem ves čas samo spletkari. Na koncu se je odločil za Aneto. "Grdo se je obnašala do mene, rekla je, da sem gnoj. Ves čas se laže in nič ne dela," je bil neposreden, Sabina pa presenečena: "Očitno se mu je bolj zamerila kot jaz." Aneta pa seveda ni ostala dolžna: "On je katastrofa kot oseba, zelo je hinavski in velik igralec, gleda samo nase. Do vseh je prijazen, na koncu jim bo pa zapičil nož v hrbet." Za hlapca je izbral Nika. 'Ne bi se branil Lare' Na Larino veliko veselje se je na posestvo končno vrnil tudi njen poškodovani konj Arči. "Meni je kot otrok, svojih še nimam, ne vem, če jih bom imela, je najboljši približek temu," je pojasnila Lara in na pomoč poklicala Franka, ki se edini spozna na konje, da ji bo pomagal skrbeti zanj. Seveda pa je Franko tega zelo vesel, ima pa tudi svoje dvome: "Sicer je Lara lepa punca, fajn, ampak tudi če bova zdaj cele dneve skupaj, dvomim, da se bo kaj iz tega razvilo, sploh ker mi kaže znake, da ima doma fanta in da 'bejži proč'. Bomo videli. Če bi bilo karkoli, se ne branim, ker sem samski."

'Videti sta kot fant in punca,' je komentiral Nik. FOTO: POP TV

Arči pa ni edina žival, ki je obogatila posestvo, gospodarica Nada jim je namreč pripeljala novi kozici in pa prašička. No, kar prašiča. Anna si jih je sicer močno želela, a so bile njene predstave malo drugačne: "Jaz sem si zaželela enega malega vietnamskega prašiča, da bi ga imela v postelji in zdresirala kot kužija in zdaj dobim tako debelo svinjo." Nova gostja je Salome! Kot gostja turistične kmetije je posestvo obiskala Salome, s prijateljico Natašo. Že takoj poskrbi za smeh, predvsem je vesel Miha, saj je Salome njegova "gej mama" in jo je že zelo pogrešal. "Hočeva masaže, zajtrk v postelji, zvečer animacijo, jogo in moški striptiz! Ne do golega, ker za to imam preslabo srce," se je šalila, a zaradi vseh zahtev nekaterim članom družine nasmešek zgine z obraza.

Salome je s svojim znamenitim smehom še dodatno popestrila že tako pestro dogajanje na posestvu. FOTO: POP TV

"Prišli ste na turistično kmetijo, ne na morje," je ostra Sabina. Se bodo člani družine tokrat bolj izkazali kot gostitelji?