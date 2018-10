'Pobili se bodo med sabo'

Najprej je v areni zmagala Tjaša, zaradi česar se je morala Simona posloviti od šova, a ni bila slabe volje, saj jo je premagala prijateljica in je bila vesela zanjo. Ob slovesu sta si še obljubili, da se po koncu šova poiščeta, in poskrbeli za marsikatero solzno oko.

Od negativnega presenečenja pa so skoraj zajokali tudi člani družine: Povratniki so namreč končno lahko razkrili, da niso gostje na turistični kmetiji, temveč so od zdaj naprej enakovredni tekmovalci. "Meni je vse tako narobe, da mi je smešno. Ne vem, kdo nas je tu 'nategnil', a kdor nas je, nas je pošteno, konkretno, na suho," je dogajanje komentiral Franko.

Že takoj so se pokazala prva trenja, saj so Povratniki člane družine napadli, da jim niso dali mesa, ki so ga sami jedli. "Živeli smo v pomanjkanju, eni so skupaj padali in šli v bolnišnico od lakote, eni so 'kozlali' in vi se delate norca iz nas, kar se tiče hrane," je bil jezen Denis.

Nato pa sta Denis in Miha še odkrito povedala, da je Aneta zaradi neprestanega taktiziranja precej moteča. "Prav je, da igraš igro, se je pa treba zavedati, da smo ljudje in ni prav, da nekoga izigravaš, da na koncu 'pobašeš'50.000 evrov," je dejal Miha. Aneta je vse komentirala v svojem stilu: "Hočejo me očrniti, to je od takrat, ko je Anna pri njih imela jogo, do takrat sem se z vsemi normalno menila."