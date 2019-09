Počilo je, Borut besno kričal na Marjano

Člani družine in odpadniki so za prvega dvobojevalca določili Denisa, ki ni mogel skriti razočaranja. Napetosti med Borutom in Marjano so dosegle svoj vrhunec. Ko je glava družine preverila in skritizirala pomol, ki so ga gradili tekmovalci, je Primorec pobesnel.

Kritični do glave družine Goran je na posestvu praznoval svoj 65. rojstni dan, zato so ga ustvarjalci presenetili s torto, sotekmovalci pa so mu zapeli. Bojan je naslednje jutro na posestvo prišel s pismom, v katerem so odpadniki izrazili željo, da bi jih glava družine razveselila s pico. Moški so medtem kritizirali Marjanino obnašanje, Borutu se je zdelo, da ne dela prav nič, Bojan pa jo je branil. Ni se mu zdelo prav, ker je ne upoštevajo in jo zasmehujejo.

Tekmovalci opazujejo Marjano FOTO: POP TV

Bojan mora ukrasti Marjanin zvezek Izkazalo se je, da je Bojan že zjutraj dobil skrito nalogo. Ukrasti mora zvezek, v katerega si glava družine zapisuje pomembne podatke. Njegove nakane je zasenčilo vsespološno taktiziranje, koga bi bilo pametneje določiti za prvega dvobojevalca. Skoraj vsi tekmovalci so se strinjali, da bi Saro zelo pogrešali, a je tudi Denis pridobil nekaj zaveznikov.

Skrita naloga za odpadnika Bojana, ukrasti mora zvezek glave družine FOTO: POP TV

Prvi dvobojevalec je Denis Pred izborom prvega dvobojevalca so člani družine povedali, da se je Marjana kot glava družine zelo spremenila, da pa ji zaupajo. Borut je dodal, da nikomur ne zaupa, Marjanino izbiro je označil za neumno. Goran in dvojčka so bili povsem drugačnega mnenja, Goran je poudaril, da nihče ni nenadomestljiv. Denis se je kljub temu pritoževal, ker mu je namenila hlapčevsko usodo.

Dvojčka in Goran so si enotni: Nihče ni nenadomestljiv FOTO: POP TV

Odpadniki so si bili enotni, raje bi videli, da na posestvu ostane Sara. Enakega mnneja je bila tudi večina članov družine. Denisa je neprijetno presenetil glas domnevnega prijatelja Luke, glas mu je namenila tudi Lucija. Ta teden se nam torej obeta moški dvoboj.

Razočaranje na Denisovem obrazu FOTO: POP TV

Marjana se jezi zaradi obnašanja sotekmovalcev Marjana se je jezila zaradi Borutovega obnašanja. Tekmovalec ji skače v besedo in jo napada, kar se ji ne zdi pravično. Tudi Bojan je mnenja, da bi se morali mladi tekmovalci drugače obnašati do nje, vsaj iz spoštovanja do starejših, če ne zaradi drugega. Toda medtem ji je po nareku skrite naloge izmaknil zvezek, a se je zaradi tega počutil nelagodno.

Bojan pripravlja teren za krajo FOTO: POP TV

Denis in Sara med zaupnim pomenkom Medtem ko se je Lucija obremenjevala z glasom za Denisa, je slednji razkril Sari, da mu Lucija sploh ni všeč, da so mu bolj pri srcu višje ženske, a je tokaj zatem dodal, da mu je všeč Sara, ki pa je žal zasedena.

Simpatije? FOTO: POP TV

Borut povzdigne glas nad Marjano Člani družine so začeli iskati pogrešani zvezek, Bojan je Marjano prelisičil, da ga je pustil na mizi, potem pa je očitno izginil. Glava družine je bila zmedena in v skrbeh, a je kasneje odločno komentirala, da pomol ni po merah. Čudila se je, ker nihče ni vzel v roke metra. Borut se je razhudil, češ da bodo naredili nalogo, ko pa je dodala še, da še ni videla pomola, na katerega se je treba povzpeti, je začel kričati nanjo. Bojan je začel miriti situacijo, nakar je Borut le znižal ton in ji očital, da so nepravilne mere njena krivda, saj jim ni predala točnega načrta.

Sumničenja glave družine Člani družine so očitali Marjani, češ kako je lahko Bojanu zaupala zvezek. Odločila se je, da odpadnik ne bo zapustil posestva, dokler zvezka ne dobi nazaj. Bojan je sklenil, da se bo vrnil v gozd, četudi mimo divjih prašičev.

Marjana začne sumiti, da ima Bojan skrito nalogo FOTO: POP TV