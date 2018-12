Osvojite vstopnice za finale Kmetije 2018!

Finale letošnje Kmetije, ki je postregla z nepozabnimi trenutki, je vse bližje. Posestvo so ob slovesu zajeli plameni, še bolj pa bo vroče v soboto, ko se bodo štirje finalisti borili za zmago. Si želite to napeto bitko in preizkušnjo živcev, moči ter spretnosti finalistov videti v živo? Preverite, kako do najbolj zaželenih vstopnic ta hip!

Osvojite najbolj vroče vstopnice ta hip! Letos smo na Kmetiji videli goro smešnih situacij, divjih prepirov, iskric, nesporazumov, jeze, smeha, solza. Veliko se je pelo, zabavalo, telovadilo, razvila so se takšna in drugačna prijateljstva, a pred nami je najbolj nestrpno pričakovan trenutek letošnje Kmetije. Veliki finale, v katerem se bodo za zmago borili Aneta Andollini, Nik Triler, Denis Toplak in Franko Bajc. Za še več nagradnih iger spremljajte POP IN na Facebooku. Eden je v Kmetiji že zmagal, dva sta nabirala izkušnje v divjem Survivorju, Nik je najmlajši tekmovalec Kmetije v zgodovini. Kdo bo zmagal, je še uganka, dejstvo pa je, da bo boj spektakularen. Že pred ekrani bo vsak vneto navijal za svojega favorita, stiskal pesti in z njim bil živčni boj, kakor bi sam bil v areni. Le redki pa bodo dobili priložnost vse to videti in doživeti v živo. In med njimi ste lahko prav vi! Kako? Na uradniFacebook strani POP INlahko sodelujete v nagradni igri, v kateri bomo trem srečnežem podelili po dve vstopnici za ogled finala Kmetije 2018 v živo. Vse kar morate storiti je, da skočitena našo Facebook stranin pod objavo o nagradni igri napišete, kaj vas je v letošnji Kmetiji najbolj navdušilo. Zraven označite tistega, ki bi ga peljali s sabo, če osvojite vstopnice. Med vsemi, ki boste sodelovali, bomo v petek ob 13.00 izžrebali tri srečneže, ki bodo prejeli dve vstopnici za ogled finala v ŽIVO.