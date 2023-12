Poleg Nuše v superfinalu še Alen in Žan, slovo za Patricijo in Tima

V zahtevni in napeti igri, ki je v pretekli sezoni Kmetije odločala o zmagovalcu, sta si zadnji mesti v letošnjem superfinalu priborila Alen Ploj in Žan Simonič. Tik pred koncem tekmovanja sta se tako poslovila Patricija Virant in Tim Novak.

'Upam, da ga zdrobim' Štirje finalisti se se zbudili z mislijo na dvoboj za zadnji vstopnici za superfinale letošnje Kmetije. Suzana Bajrić je razmišljala, da bo Žan Simonič v vsakem primeru bogatejši, če ne za denarno nagrado, pa za stvari, ki nimajo cene: "Nova poznanstva, vse, kar je tukaj doživel, zrastel, spoznal mene." Žan je povedal, da je pripravljen na dvoboj: "Dobro sem se naspal in upam, da ga zdrobim." Tim Novak se je tako pripravljal na spopad z najmočnejšim konkurentom na posestvu: "Ima devet zmag in en poraz, ampak ta poraz je od mene, tako da vem, da ga ima ves čas v mislih."

'Zdaj je čas, da ji vrnem' Alen Ploj je pred areno čutil velik pritisk: "Vsi me nekako postavljajo v vlogo favorita. To bom moral sprejeti in pokazati v areni." Njegova nasprotnica Patricija Virant ga je enkrat že premagala: "Zdaj je čas, da ji vrnem." Patricija se je sicer čudila, da ji je uspelo priti v finale: "Ne vem, ali sanjam ali je to res."

Igra, ki je v pretekli sezoni odločala o zmagovalcu Prva sta bila v areno vabljena Alen in Patricija. Dvobojevalca je čakala igra, ki je v pretekli sezoni odločila o zmagovalcu. Najprej sta morala napolniti posode z vodo, da bi prišla do ključev, s katerimi sta spustila mostičke. Preko njih sta se prebila do globokega bazena s slamo, v katerem sta morala poiskati dve vreči s koordinatami. Po koordinatah sta morala povezati vrvi in pod točko, kjer sta se križali, je bila zakopana krogla. Dati sta jo morala v sredino velikega okroglega labirinta in jo spraviti v košaro. Drugi superfinalist postane Alen Ploj Finalista sta bila v prvem delu precej izenačena, a se je Alenu prvemu uspelo prebiti do globokega bazena s slamo. Patricija mu je bila tik za petami, a se je Alen hitro dokopal do vreč s koordinatami. Patricija je še vedno iskala vreči, ko je Alen že povezal vrvi in začel kopati. Prišel je do krogle, jo vstavil v labirint in jo tudi spravil v košaro. S tem je postal drugi superfinalist letošnje Kmetije. Alen je povedal, da je občutek: "Zelo dober. To areno sem si želel izkusiti ... Se mi zdi, da je tudi meni pisana na kožo." Kasneje je še dodal: "Res sem srečen, da sem v superfinalu."

Patricijino slovo Patricija je morala posestvo zapustiti tik pred superfinalom: "Definitivno sem se želela malo bolj izkazati, tako da me je ta slama res pokopala." Bila pa je vesela, ker je spoznala sotekmovalce: "Res sem vesela za vse te trenutke, ki smo jih skupaj doživeli. Ne bom jih pozabila." Dodala je, da bodo to zgodbo nadaljevali zunaj, ter prosila, naj v superfinalu navijajo za Nušo. Zadnje mesto v superfinalu si je priboril Žan Žan in Tim sta se za zadnje mesto v superfinalu pomerila v isti igri. Tim je bil na trnih, Žan pa, kot so ugotavljali njegovi sotekmovalci, hladen kot 'špricer'. Žan je bil zaradi svoje mirnosti tudi v prednosti in se je prvi prebil do bazena s slamo. Tim ni bil v velikem zaostanku, a je Žan prvi našel vreči s koordinatami. Napel je vrvi in začel kopati, medtem pa je vreči našel še Tim. Napel je vrvi in začel kopati, toda krogle ni in ni našel. Medtem je Žan že pohitel do labirinta in kroglo tudi spravil v košaro. Žan, ko mu je uspelo priti v superfinale: "To je to, Žan! Gremo v naslednjo zmago, v superfinale!" Tam se bo pomeril z Nušo in Alenom v superfinalnem troboju.

Tim se poslovi Tim je povedal, da si je Žan zmago zaslužil morda bolj kot on sam, saj je na posestvu naredil ogromno, poleg tega se je dokazal v številnih arenah. Dodal je, da bo zadnja arena zahtevna za vse superfinaliste, zmago pa je napovedal Žanu. Spreminjal ne bi ničesar, saj se vse zgodi z razlogom, vsak tekmovalec pa bo imel posebno mesto v njegovem srcu in vsem se je zahvalil, da jih je spoznal.