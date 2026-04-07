Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Poleg poraženca arene bo kmetijo zapustil še nekdo

Velenje, 07. 04. 2026 16.25 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Natalija prihaja z vrsto novic.

V areni se bosta pomerila zaveznika Dejan Guzej in Žiga Florjan Sedevčič. Poleg poraženca dvoboja se bo poslovil še nekdo, Natalija Bratkovič pa bo razkrila veliko novico, ki prinaša nov preobrat v igri za 50.000 evrov.

Žiga Florjan Sedevčič in Dejan Guzej sta med tekmovanjem spletla prijateljske in zavezniške vezi, a se bosta nocoj morala udariti v areni. Svoje moči bosta preizkušala že v kajži. Dejan: "Eden od naju mora iti, pa to zagotovo ne bom jaz." Žiga: "Mogoče me malo podcenjuje ... Kdor visoko leta, lahko nizko pade." Pomerila se bosta v dvoboju Lojtra, ki bo od njiju zahteval moč in vzdržljivost.

Rdeča družina je po prepričljivi zmagi pri tedenski nalogi za nagrado dobila razkošen zajtrk. Franc Vozel se bo odločil, da bo nagrado delil s sosedi, kar pa Igorju Mikiču ne bo niti malo všeč. Igor: "Daš človeku roko, on bi vzel celo telo. A je Franc pozabil, v kateri družini je on? Najbolje, da jim celo mizo odnese. Takrat, ko je bil pa on del modre družine, a je nam kaj prinesel? Ja, ni." Franc: "To me je malo prizadelo."

FOTO: POP TV

Natalija Bratkovič bo v areni razkrila veliko novico o obstanku še ene kmetije, poleg tekmovalca, ki bo izgubil dvoboj v areni, pa bo kmetijo zapustil še nekdo. Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1633