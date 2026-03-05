Poljubljal se je z La Toyo in ostal sam

Potem ko so se tekmovalci razdelili na dve družini, so se na isti strani ograje znašli Jan Zore , Ema Dragišić in La Toya Lopez . Videti je, da se Jan trenutno bolj posveča La Toyi. Na vroč sončen dan jo je tako namazal s kremo za sončenje, ob tem pa priznal, da jo je težko gledati v oči. La Toya je naravnost uživala: " Jan ima tako nežne roke, da ko se me je dotaknil, mi je bilo top. Kar mravljinci so mi šli gor, tako da mi prav paše njegov dotik. "

Jan se zaveda, da Emi zaradi njegovega odnosa z La Toyo ni prijetno: "Saj tudi meni ni lepo, kar delam, ampak tako nanese." Tudi La Toya se ni nameravala ozirati na ljubezensko konkurentko: "Ne more me celo življenje skrbeti za druge. Če sva si všeč, sva si všeč in bova skupaj." A ko je Jana presenetila s poljubčkom, je ta povedal: "Meni ne pomeni nič, če njej pomeni, naj ga ima."

O dogajanju sta Pia Filipčič in Mark Baržić isti dan poročala Emi, ki je začela dvomiti v to, da Jan La Toyo izkorišča samo za glasove. Zvečer sta se pogovorili in ugotovili, da tekmovalec ni iskren. La Toya: "Jan rad laže in manipulira z ženskami." Tako je La Toyi rekel, da mu ni nič do Eme, slednji pa, da bi rad spoznal njene starše. La Toya je sklenila: "Ti ga prepuščam, ker vidim, da ni iskren." Toda Ema se je zvečer odločila, da ne bo spala na istem ležišču in se je preselila k La Toyi, Jan pa je ostal sam.