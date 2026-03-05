Poljubljal se je z La Toyo in ostal sam

Potem ko so se tekmovalci razdelili na dve družini, so se na isti strani ograje znašli Jan Zore, Ema Dragišić in La Toya Lopez. Videti je, da se Jan trenutno bolj posveča La Toyi. Na vroč sončen dan jo je tako namazal s kremo za sončenje, ob tem pa priznal, da jo je težko gledati v oči. La Toya je naravnost uživala: "Jan ima tako nežne roke, da ko se me je dotaknil, mi je bilo top. Kar mravljinci so mi šli gor, tako da mi prav paše njegov dotik."
Jan se zaveda, da Emi zaradi njegovega odnosa z La Toyo ni prijetno: "Saj tudi meni ni lepo, kar delam, ampak tako nanese." Tudi La Toya se ni nameravala ozirati na ljubezensko konkurentko: "Ne more me celo življenje skrbeti za druge. Če sva si všeč, sva si všeč in bova skupaj." A ko je Jana presenetila s poljubčkom, je ta povedal: "Meni ne pomeni nič, če njej pomeni, naj ga ima."
O dogajanju sta Pia Filipčič in Mark Baržić isti dan poročala Emi, ki je začela dvomiti v to, da Jan La Toyo izkorišča samo za glasove. Zvečer sta se pogovorili in ugotovili, da tekmovalec ni iskren. La Toya: "Jan rad laže in manipulira z ženskami." Tako je La Toyi rekel, da mu ni nič do Eme, slednji pa, da bi rad spoznal njene starše. La Toya je sklenila: "Ti ga prepuščam, ker vidim, da ni iskren." Toda Ema se je zvečer odločila, da ne bo spala na istem ležišču in se je preselila k La Toyi, Jan pa je ostal sam.
