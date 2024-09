Polona in Nuša o domnevnem ljubezenskem trikotniku na posestvu

V prvi letošnji areni je bilo med drugim govora o prvih simpatijah med tekmovalci. Postavni Boris Vidovič naj bi bil všeč tako Nuši Šebjanič kot Poloni Kranjc, ki se mu zdita lepi in prijazni. In kako domnevni ljubezenski trikotnik komentirata obe tekmovalki?

OGLAS

Nuša Šebjanič je v areni razkrila, da je bilo prvih nekaj dni na posestvu zanjo težkih. S Polono Kranjc sta imeli konflikt, potem ko jo je slednja vprašala, kdo izmed tekmovalcev ji je najbolj všeč. Nuša ji je priznala, da je to Boris Vidovič, nakar ju je videla, da sta se objela, Polona pa naj bi izjavila: "No, samo da ne bo kdo ljubosumen." Kasneje je Polona priznala: "Boris je simpatičen, je lep fant, zelo, samo se mi nekako zdi, da je mogoče ena druga punca bolj zainteresirana zanj." Boris je povedal, da je to lepo slišati, saj sta dekleti lepi in prijazni, da pa je malo prehitro za 'španske limonade'.

Polona Kranjc pravi, da nikoli ni bilo nobenega trikotnika na posestvu, niti ničesar med njo in Borisom. Polona: "Je res, kot sem rekla v izjavi, fant je simpatičen in dobro izgleda, ampak kmetija ni mesto za iskanje ljubezni, sploh ne v tako kratkem času, kot je prvi teden." In še doda: "Posebnega odnosa nisem imela z nobenim, niti z Borisom, tako da so bile Nušine izjave glede objemanja nepotrebne."

Polona Kranjc: "Nikoli ni bilo nobenega trikotnika, niti ničesar med mano in Borisom." FOTO: POP TV icon-expand

Nuša Šebjanič pa poudari: "Proti Poloni osebno nimam nič, a se mi zdi, da je v prvem tednu 'zavladala' med puncami, tako da je bilo nekako pričakovano, da sem se držala bolj zase, kot pa poslušala zbadanje ... S Polono sva o tem govorili kar kmalu, ko sem se začela oddaljevati od ostalih. Rekla je, da je to način njene komunikacije in da sem vse narobe razumela. Seveda nas je toliko različnih karakterjev in od toliko drugačnih staršev smo vzgojeni, da je razumljivo, da ne komuniciramo vsi enako. Seveda pa je bil ta nesporazum dovolj, da se nisva zbližali." Glede Borisa pa doda: "Seveda, lep fant, več kot očitno ne samo meni ... Nisem pa šla s tem namenom v šov, da si bom našla fanta oziroma da bom s katerim koli kaj imela. Veliko fantov mi je simpatičnih, pa ne bi imela z njimi nič. Imam oči, da gledam, in če me nekdo vpraša, povem svoje mnenje."

Nuša Šebjanič: "Veliko fantov mi je simpatičnih, pa ne bi imela z njimi nič." FOTO: POP TV icon-expand