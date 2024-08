Polona Kranjc: V šov vstopam kot zagovornik iskrenosti

OGLAS

Polona Kranjc se je Sloveniji prvič predstavila v šovu, ko je štela komaj 18 let. Do danes se je v življenju 22-letne Domžalčanke marsikaj zgodilo in spremenilo. Polona: "Uff, od takrat in do zdaj se je pri meni marsikaj zgodilo ... Lahko rečem, da je dejansko zame takrat bilo prekmalu, da sem se odločila za sodelovanje v resničnostnih šovih. Če bi se odločala še enkrat, ne bi šla, ker se mnogi od nas ne zavedajo, kaj to potem prinese v zunanjem svetu. Marsikaj bi danes tudi drugače naredila in predvsem reagirala na povsem drug način. Nisem se spremenila kot oseba, bom rekla, da sem se le nadgradila (smeh) in se nekako izpopolnila."

Polona Kranjc je štela 18 let, ko se je v Sanjskem moškem prvič predstavila Sloveniji. FOTO: POP TV

Po koncu njene prve snemalne izkušnje je tudi sama našla ljubezen, a zgodba ni dolgo trajala. Ali se lahko njen samski stan med tokratnim tekmovanjem konča tako, kot se je to že zgodilo v preteklih sezonah Kmetije. Polona: "V Kmetijo prihajam samska, vendar nimam ne želje ne namena iskati ljubezni, če pa slučajno do tega pride, pa nimam kaj, vendar ostajam osredotočena na igro." Njena pričakovanja glede partnerja se niso spremenila. Še vedno jo pritegnejo spoštljivi, ambiciozni, iskreni, zabavni in skrbni visoki temnolasci, po možnosti s pirsingi in tetovažami.

Polona je sicer izkušena baristka, imela je tudi svoj lokal, ki ga je morala zapreti. Tudi pozneje je ostala v gostinstvu, a je pred kratkim napovedala novo poslovno pot. Ta je prav zaradi Kmetije obstala pri dogovorih. Polona: "Januarja letos sem dobila priložnost za delo s sedežem v Miamiju, vendar sem ravno zaradi ponudbe za Kmetijo potem vse skupaj odpovedala."

Polona med svojo prvo Kmetijo skupaj z Nino Radi. FOTO: POP TV

22-letnico bomo v Kmetiji spremljali že drugič. Prva izkušnja je bila zanjo lepa, pa čeprav brez zapletov ni šlo. Spomnimo se dogodka s Francem Vozlom, pa opazk glede njene izobrazbe, kar pa je ni odvrnilo od ponovnega sodelovanja. Polona: "Oh, tiste opazke meni niso niti približno prišle do živega, kaj šele da bi zaradi tega izpustila takšne priložnosti. V vsakem okolju je nekdo, ki mu ne pašeš, in kakšen, ki ne tebi. Name take stvari ne vplivajo, ker je to tako ali tako prišlo iz ust meni nepomembnih ljudi, zaradi katerih se nikoli nisem in nikoli ne bom obremenjevala."

Polona Kranjc: "V šov vstopam kot zagovornik iskrenosti, tako da laži in nožev v hrbet od mene ne boste videli, kar pa bo zame lahko usodno."

Zagotovo tudi zaradi preteklih izkušenj je tokrat še bolje pripravljena na boj za glavno nagrado. Že v prejšnji sezoni je dokazala, da je močna tekmovalka. Polona: "Tokrat lahko pričakujete zelo odkrito tekmovanje in taktike. V šov vstopam kot zagovornik iskrenosti, tako da laži in nožev v hrbet od mene ne boste videli, kar pa bo zame lahko usodno."

Polona Kranjc stavi na pošteno igro. FOTO: POP TV