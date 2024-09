Polona Kranjc: Zaupala sem napačnim ljudem

Res je, tekmovanje se je zame zelo hitro zaključilo, česar nisem pričakovala, a tako je pač moralo biti. Razkrito je bilo pravzaprav vse, z Nikom sva delala taktike, ampak se je on držal dogovora, ki so ga sklenili že zunaj šova, preden se je ta sploh začel.

Kot sem rekla, zaupala sem napačnim ljudem in realno mislila, da če se nekdo ima za iskrenega in direktnega, kot je Maja ves čas govorila zase, se bo kot tak tudi pokazal, ampak sem se na žalost zmotila.

Načeloma sem se odločila, da oddajo začnem gledati šele po svojem izpadu, tako da v bistvu ne vem, kaj točno se je dogajalo ta teden, sem pa videla odseke in marsikdo mi je povedal, kaj se je dogajalo, in moram reči, da me je presenetila Majina igra.

Videli smo lahko, da je njegova sestra Maja dobra igralka. Ko je Nik tebe in še tri tekmovalke določil za služabnice, je zaigrala, da je razburjena, ti pa si jo celo tolažila. Ali te je to ob ogledu oddaje presenetilo?

V areni si se pomerila z novinko Ines Dužič, ki je pokazala premoč. Ali sta te njena moč, pa tudi spretnost, presenetili?

Ne, za Ines sem vedela, da je močna in spretna in da bo dvoboj z njo težek in napet.

Laura Beranič ni mogla dojeti, da se je dvoboj končal s tvojim porazom. A je hitro obrisala solze, napovedala maščevanje in šla v akcijo. To pa je bilo nekaj za videti, kajne?

Ena najtežjih stvari pri mojem odhodu je bila ta, da sem Lauro pustila samo, ampak ji zaupam in verjamem vanjo, da bo zdržala ves ta pritisk in naredila vse, da me maščuje.

Slišali smo lahko, da bosta naslednji teden na tapeti Nik in Jasmin. Če bo šlo vse po načrtih, seveda. Slovo katerega izmed njiju pa bi najraje videla v petkovi oddaji?

Rekla bom samo to, da komaj čakam, da vidite razplet naslednjega tedna in vsa presenečenja, ki sledijo. Jaz odhajam, moj duh pa ostaja. (smeh)

Tekmovanje se nadaljuje tudi s četverico gozdarjev, kar si izvedela pred odhodom domov. Ali je tvoja favoritka za zmago Laura ali boš navijala še za koga?

Moja favoritka za zmago je izključno in samo Laura, tudi Ines privoščim, da pride daleč, sem pa zelo razočarana nad Tjašino igro in obnašanjem in obžalujem, da sem jo podpirala in ji zaupala glede na njeno podlo taktiko.