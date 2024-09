Polona mora v areno, Evo Luno srce vleče domov

Polona Kranjc je na izboru prve dvobojevalke dobila največ glasov in bo morala ta petek v areno. Srce pa domov vse bolj vleče Evo Luno Mlakar. Kljub bodrilnim besedam Tjaše Vrečič in podpori družine je vsak dan v solzah.

Po zaslugi Kmetije rešili odnose v družinah Eva Luna Mlakar je dan pričela v solzah, saj ji je bilo brez Nejca Abrama težko in je izgubila voljo do vsega. Trudila se je, da bi ostala močna, računala je na podporo sotekmovalcev. Tjaša Vrečič jo je bodrila, češ da ima na posestvu ogromno zaveznikov. Dodala je: "Kmetija je zelo težka, ampak ima pa toliko pozitivnih stvari, pa toliko te nauči o sebi. Jaz in Maja sva zaradi Kmetije rešili odnose v družinah ... Res ti da neko osebno rast." A je Eva Luna, ko so kasneje dobili Kmečki list, povedala: "Jaz grem domov."

Tjaša: "Kmetija je zelo težka, ampak ima pa toliko pozitivnih stvari." FOTO: POP TV icon-expand

Žiga zagovarja služabnice Družina je Nataliji Bratkovič potožila, da služabnice še vedno ne pripravljajo dovolj velikih obrokov. Žiga Mohar je četverico zagovarjal, saj je bil v hlevu oziroma na njihovem mestu. Žiga: "Vemo, koliko je hrane in razumem, zakaj so tako majhne porcije. Kdor bo šel dol, bo videl, da ne moremo imeti velikih obrokov." A je njegov argument naletel na gluha ušesa. Polona je še povedala, da bi lahko glava družine prišel pogledat, koliko hrane imajo. Služabnice so se denimo odrekle kosilu, zato da bi ostalo več hrane za družino. Polona postane prva dvobojevalka Tekmovalci so na list papirja zapisali, katero služabnico si želijo videti v areni. Glasovali so lahko za Evo Luno, Polono Kranjc ali Nušo Šebjanič. Nik Triler je bil že od začetka odločen za Polono, Laura Beranič je glasovala za Nušo, Igor Mikič, Stanislav Travnikar za Polono, Ines Dužić se je odločila za Nušo. Boris Vidovič je glasoval za Polono, Tjaša za Nušo. Žiga je glasoval za Polono, Maja Triler za Nušo. Maja je pojasnila: "Polono je treba držati blizu v primeru, da se vrne iz arene." Jasmin Cerić je glasoval za Polono, Žan Hronek prav tako.

V hlevu je Eva Luna glasovala za Polono, Nuša prav tako. Polona je glas namenila Nuši, Marjana pa Poloni. Slednja je tako postala prva dvobojevalka. Polona je povedala, da je za to vedela, takoj ko je prišla v hlev, saj se je sotekmovalci bojijo. Sama bo izbirala svojo nasprotnico, izbira pa lahko med tekmovalkami v hiši. Razmišljala je o Ines in Maji, saj sta Laura in Tjaša njeni zaveznici. Ines in Nuši je na posestvu težko Ines in Nuša sta se sestali na opazovalnici. Ines je pojasnila, da se je z glasom njej zaščitila, saj je izvedela, da jo bo Polona izzvala v dvoboj, če bo izbrana za prvo dvobojevalko. Nuša pa je povedala, da je Nikov klan v hiši preveč močen: "Če ne plešeš, tako kot oni pojejo, si avtomatsko na tapeti." Zato je bilo obema težko. Nuša: "Ampak tu se je treba odločati zase, in ne za ljudi, ki so ti ljubi."

Ines Dužić je na posestvu težko. FOTO: POP TV icon-expand