Polona zaskrbljena, Lina ji je za petami

Nato pa so na skrinjico očitno pozabili. Nihče pravzaprav niti ni opazil, da je izginila. Prva bo to ugotovila Lina, ki bo na posestvo prispela kot porotnica ter sprožila pravo iskalno akcijo.

Spomnimo. Lesena skrinjica je na začetku predstavljala najbolj varovani predmet na Kmetiji in vsi so se trudili ugotoviti, kakšna je šifra, s katero jo je mogoče odkleniti.

Skrinjica bo znova postala pomembna in nekomu jo bo z malce sreče uspelo najti. Kaj bo to pomenilo za preostale člane družine, kako uspešna bo Polona pri varovanju skrivnosti in kaj bodo na posestvu počeli že izpadli tekmovalci Kmetije?

Spremljajte Kmetijo, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV