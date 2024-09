Polonino maščevanje, Nik in Boris sta morala v hlev

Polona Kranjc je presenetila člane družine, ko je za glavo imenovala Žigo Moharja. Služabniki tega tedna so Nik Triler, Boris Vidovič, Stanislav Travnikar in Žan Hronek. Nik je postal sumničav, Maja Triler pa je napovedala vojno, da bi brata obvarovala pred areno.

Napetosti v hlevu V hlevu je bilo ta dan zelo napeto. Do nesoglasij je prišlo med Marjano Povše in Nušo Šebjanič. Nista se mogli dogovoriti, ali bo prva drugo učila molže, pri tem povzdignili glas in bili obe razočarani druga nad drugo. Nakar je padlo še nekaj obtožb glede skrivanja kave in Tjaša Vrečič je ocenila, da je preveč dela na Marjaninih ramenih. Družina je bila na koncu navdušena nad obilnim zajtrkom, Marjano pa sta v boljšo voljo spravila Nik Triler in Boris Vidovič, ki sta slutila, da se selita v hlev, zato sta se ji poskušala prikupiti.

Nik in Boris sta Marjano spravila v dobro voljo.

Glava družine je Žiga Mohar Polona Kranjc je gozdarjem razkrila svoje želje glede nadaljevanja tekmovanja. Z izborom glave družine je želela pomagatii predvsem Lauri Beranič, pa tudi Ines Dužič in Tjaši. Tekmovalci so pričakovali, da bo izbrala Lauro, zato so bili presenečeni, ker se je odločila za Žigo Moharja. Maja Triler je novonastali položaj njenega klana opisala z besedama: "Letalo strmoglavlja." Nikova sumničenja Novi glava družine je za služabnike takoj določil Žana Hroneka, Stanislava Travnikarja, Nika in Borisa. Nik: "To je neverjetno. Od junaka do bedaka. Grem zdaj v hlev." Nik je pravilno sklepal, da so se morali tekmovalci o vsem dogovoriti že prej. Nik: "Preden smo prebrali pismo, je Mikič rekel: 'Zdaj bo pa šok.' In je zdaj čudno, zakaj je to on rekel. Tako da se mi zdi, da mi nekaj prikriva."

Pošteno se bodo nagarali Gospodarica Nada se je razveselila novega obraza pod klobukom, pa tudi močnega stiska rok. Žigu je povedala, da se bodo tekmovalci ta teden pošteno nagarali. Na posestvu morajo poravnati del zemljišča in na njem postaviti forum z ognjiščem. Zgraditi oziroma izkopati morajo tudi ribnik za race in gosi. Gozdarji pa bodo morali v tem tednu poskrbeti za gozd in očistiti odmrlo drevje. Pričakovali so tudi obisk poznavalca, ki jim bo povedal, kako se tega pravilno lotiti. Od vaj do zadnje možnosti Tim Novak ni bil navdušen nad idejo, da gre naslednja na posestvo zgovorna Anja Malešič. Bal se je, da bo tekmovalcem preveč izdala. Zato so gozdarji pred njenim odhodom vadili, a jih je po tem še bolj skrbelo. Na koncu so poskusili s hipnozo, in ker tudi ta ni pomagala, so se zatekli k zadnji možnosti - lepilnemu traku. Maja napove vojno Maja si je zadala nalogo, da bo na vsak način zaščitila svojega brata Nika. Nuši je povedala, da bo v primeru njegovega poraza glava družine postala sama. Takrat bo v hlev poslala štiri dekleta, ena pa se bo pomerila s Tjašo in zagotovo izpadla. Da Nuša ne bi glasovala za Nika, se je trudil tudi Boris. Najmlajši tekmovalki pa je že prej prišlo na ušesa, da jo Boris navidezno osvaja, zato da bi jo dobil na stran svojega klana. Povedala je: "Bodo jutri videli, na katero stran sem prešla, in bodo dobili nož v hrbet, tako kot sem ga jaz."

Maja bo poskušala narediti vse, da Niku ne bo treba v areno.