Pomembni novici za vse tekmovalce: Skrito vsem na očeh

Kmečki list pa tokrat prinaša kar dve pomembni novici. Ena je ta, da so na posestvu vsem na očeh že lep čas skriti predmeti, ki nosijo neizmerno moč in bi lahko povsem spremenili potek igre. Družini k odkritju vabi sporočilo na oglasnem stebru, na katerem piše: "V meni se skriva neznanska moč. Odpri me in vse ti bo postalo jasno."