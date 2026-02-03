Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Pompozen prihod na posestvo, Mark vzhičen nad Carmen

Velenje, 03. 02. 2026 21.27 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Mark Baržić je bil ves iz sebe, ko je na posestvo prispela Carmen Osovnikar. Vsa iz sebe je bila tudi Lana Pečnik, potem ko je iz hleva izginila Pratika. Družini je zato vrnila milo za drago. Žiga Florjan Sedevčič pa si je v dvoboju s Pio Filipčič z lahkoto priboril imuniteto pred prvo letošnjo areno.

Tekmovalci v gnoju, Carmen v kočiji

Tekmovalci so bili med postavljanjem gnojišča presenečeni, ko je na posestvo s kočijo prispela Carmen Osovnikar. Mark Baržić je veselo vriskal in poskakoval, saj je, kot je povedal, njen največji oboževalec. Mark: "Obvlada, podira sceno." Pia Filipčič jo je ocenila kot močno žensko in trd oreh, Carmen pa je bila navdušena nad hiško in razgledom: "Komaj čakam, da bom tukaj spala in da si bom spočila." Bila pa je presenečena nad novico, da se že na začetku tekmovanja na posestvu odvija prava drama.

'Človeka spoznaš, ko mu daš moč'

Dogajanje je bilo pestro že pred prihodom znane Slovenke. Franc Vozel je glavo družine Emo Dragišić zmotil med jutranjim ličenjem, saj jih je čakalo ogromno dela. Vedel je, da morajo pohiteti, v nasprotnem primeru naloga ne bo opravljena. A to ni bila edina težava, saj so v hlevu našli le dve jajci. Ema se je spraševala, kako naj z njimi nahrani toliko lačnih ust. Lana Pečnik: "Jaz ne morem valiti jajc namesto kure ... Ni se mi zdelo prav od nje, ker ona bi nas morala voditi, ne pa ukazovati." Mark je predlagal, naj opazujejo kokoši podnevi in ponoči, kar pa Lani ni bilo všeč. Pričakovala je lepši odnos in malce spodbude. Žiga Florjan Sedevčič je komentiral: "Človeka spoznaš, ko mu daš moč." Sam se ni želel preveč vpletati v nenehna premlevanja, želel je ohraniti čistost misli.

Hiša ukrade Pratiko, hlev načrte

Medtem ko so hlapci in dekli kopali, se je klan Nuše Šebjanič odločil, da jim bodo ukradli Pratiko. Emi ni bilo všeč, ker je sodelovala pri tem, a je bila prepričana, da se lahko na ta način zavarujejo. Uspelo jim je le za las, ukradeno pa so skrili v gozdu. Hlapca in dekli so hitro ugotovili, da Pratike ni več. Lana je predlagala več povračilnih ukrepov, od tega, da družini ne bi dali jajc in mleka, do sabotaže naloge. Med dvobojem sta z Gregorjem Merdausom ukradla načrte, česar pa Žiga ni odobraval. V mislih je imel Franca in Dejana Guzeja: "Onadva sta častna človeka." A so načrti ostali v hlevu.

Družina je za zaplet ali morebitno pomoč pri kraji okrivila Dina Kurtovića, ki pa je bil povsem zmeden. Lana je potrdila, da ni vedel za njihov načrt: "Ker tudi on nam ne pove, kaj se dogaja v njihovi hiši."

Žiga si pribori imuniteto

Natalija Bratkovič je prvič obiskala tekmovalce. Ti bodo med hlapcema in deklama izbrali prvega dvobojevalca, pred tem pa dva določili za boj za imuniteto. Zmagovalcu ne bo treba v areno, poraženec pa ostaja kandidat za prvega dvobojevalca. Vsak tekmovalec je glasoval dvakrat, največ glasov so namenili Žigu in Pii. Slednja je bila presenečena, ponujena priložnost ji je vlila novo energijo. Gregor je bil razočaran, ker ni dobil dovolj glasov, za Lano pa je bila odločitev družine pričakovana. Kasneje je napovedala, da ne bo delala in da se bo maščevala Nuši.

Žiga in Pia sta se pomerila v dvoboju Sova na vereji, med katerim sta preizkušala svoje ravnotežje. Preko ramen sta morala držati vsak svojo palico in z eno nogo stopiti na količek, nato pa na njem stati čim dlje časa. Toda Pia je že po nekaj sekundah izgubila ravnotežje, zato si je Žiga z lahkoto priboril imuniteto. Pia ni obupala: "Komaj čakam, da bo naslednji dvoboj, da se bom mogoče malo bolje izkazala."

Žiga Florjan Sedevčič si je v kratkem dvoboju s Pio Filipčič priboril imuniteto.
Žiga Florjan Sedevčič si je v kratkem dvoboju s Pio Filipčič priboril imuniteto.
FOTO: POP TV

Morda bo dobila priložnost že ta petek, jutri namreč družina izbira prvega dvobojevalca, dan zatem še nasprotnika. Natalija je razkrila, da bo gostja hišice na klancu na izboru drugega dvobojevalca enemu izmed tekmovalcev podarila črn oreh, ki šteje dva glasova, drugemu pa zlat oreh in ga s tem obvarovala pred areno. Slednje je nameraval dobro izkoristiti Mark.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 carmen osovnikar mark baržić

Drugi dan tekmovanja, na posestvu pa prava vojna

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marre
03. 02. 2026 21.58
Bog se usmil, kolk plastike na eni faci.. Sj ne pripada vec cloveski rasi.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
03. 02. 2026 21.39
Kdaj so.pa to snemali?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506