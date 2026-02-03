Pompozen prihod na posestvo, Mark vzhičen nad Carmen

Tekmovalci v gnoju, Carmen v kočiji

Tekmovalci so bili med postavljanjem gnojišča presenečeni, ko je na posestvo s kočijo prispela Carmen Osovnikar. Mark Baržić je veselo vriskal in poskakoval, saj je, kot je povedal, njen največji oboževalec. Mark: "Obvlada, podira sceno." Pia Filipčič jo je ocenila kot močno žensko in trd oreh, Carmen pa je bila navdušena nad hiško in razgledom: "Komaj čakam, da bom tukaj spala in da si bom spočila." Bila pa je presenečena nad novico, da se že na začetku tekmovanja na posestvu odvija prava drama.

'Človeka spoznaš, ko mu daš moč'

Dogajanje je bilo pestro že pred prihodom znane Slovenke. Franc Vozel je glavo družine Emo Dragišić zmotil med jutranjim ličenjem, saj jih je čakalo ogromno dela. Vedel je, da morajo pohiteti, v nasprotnem primeru naloga ne bo opravljena. A to ni bila edina težava, saj so v hlevu našli le dve jajci. Ema se je spraševala, kako naj z njimi nahrani toliko lačnih ust. Lana Pečnik: "Jaz ne morem valiti jajc namesto kure ... Ni se mi zdelo prav od nje, ker ona bi nas morala voditi, ne pa ukazovati." Mark je predlagal, naj opazujejo kokoši podnevi in ponoči, kar pa Lani ni bilo všeč. Pričakovala je lepši odnos in malce spodbude. Žiga Florjan Sedevčič je komentiral: "Človeka spoznaš, ko mu daš moč." Sam se ni želel preveč vpletati v nenehna premlevanja, želel je ohraniti čistost misli.

Hiša ukrade Pratiko, hlev načrte

Medtem ko so hlapci in dekli kopali, se je klan Nuše Šebjanič odločil, da jim bodo ukradli Pratiko. Emi ni bilo všeč, ker je sodelovala pri tem, a je bila prepričana, da se lahko na ta način zavarujejo. Uspelo jim je le za las, ukradeno pa so skrili v gozdu. Hlapca in dekli so hitro ugotovili, da Pratike ni več. Lana je predlagala več povračilnih ukrepov, od tega, da družini ne bi dali jajc in mleka, do sabotaže naloge. Med dvobojem sta z Gregorjem Merdausom ukradla načrte, česar pa Žiga ni odobraval. V mislih je imel Franca in Dejana Guzeja: "Onadva sta častna človeka." A so načrti ostali v hlevu.

Družina je za zaplet ali morebitno pomoč pri kraji okrivila Dina Kurtovića, ki pa je bil povsem zmeden. Lana je potrdila, da ni vedel za njihov načrt: "Ker tudi on nam ne pove, kaj se dogaja v njihovi hiši."

Žiga si pribori imuniteto

Natalija Bratkovič je prvič obiskala tekmovalce. Ti bodo med hlapcema in deklama izbrali prvega dvobojevalca, pred tem pa dva določili za boj za imuniteto. Zmagovalcu ne bo treba v areno, poraženec pa ostaja kandidat za prvega dvobojevalca. Vsak tekmovalec je glasoval dvakrat, največ glasov so namenili Žigu in Pii. Slednja je bila presenečena, ponujena priložnost ji je vlila novo energijo. Gregor je bil razočaran, ker ni dobil dovolj glasov, za Lano pa je bila odločitev družine pričakovana. Kasneje je napovedala, da ne bo delala in da se bo maščevala Nuši. Žiga in Pia sta se pomerila v dvoboju Sova na vereji, med katerim sta preizkušala svoje ravnotežje. Preko ramen sta morala držati vsak svojo palico in z eno nogo stopiti na količek, nato pa na njem stati čim dlje časa. Toda Pia je že po nekaj sekundah izgubila ravnotežje, zato si je Žiga z lahkoto priboril imuniteto. Pia ni obupala: "Komaj čakam, da bo naslednji dvoboj, da se bom mogoče malo bolje izkazala."

Žiga Florjan Sedevčič si je v kratkem dvoboju s Pio Filipčič priboril imuniteto. FOTO: POP TV