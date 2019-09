Ksenija poražena v dvoboju, šokirati namerava sotekmovalce

Zmagovalka prvega dvoboja v letošnji sezoni Kmetije je bila Marjana Povše, ki uživa večjo podporo med člani družine. Posloviti se je morala Ksenija Sešel, ki pa še ni imela zadnje besede. Še težji dnevi akajo odpadnike, saj Reneju Šantiću ni uspelo opraviti skrivne naloge.

Luka postaja divji, Rene počasi umira Člani družine so večer pred dvobojem veseljačili, dvobojevalki pa sta zmrzovali v kajži. Sara, ki ne more stati križem rok, se je zjutraj lotila molže. V središču pozornosti je bil Luka, ki je prejšnji večer pokazal svojo divjo plat. Rene se je obremenejeval s svojo odpadniško usodo, zdelo se mu je, da v gozdu počasi umira. Želel si je akcije, ne pa posedanja ob kavicah. Bil je pripravljen spakirati in oditi domov. Bojan pa se je že lotil novega projekta, kabine za tuširanje, uslišana je bila tudi njegova želja, saj je začelo deževati.

Tiha voda bregove dere FOTO: POP TV

Denis razočaral dvobojevalki Marjana je med čakanjem na dvoboj ugotavljala, da bo morala v areno zaradi Denisa, ki igra umazano igro in jo je razočaral. Ksenija se je strinjala z njo, tudi njej se glava družine zdi hinavski. Marjana se je odločila, da bo, če se vrne na posestvo, začela igrati umazano igro.

Življenje v gozdu FOTO: POP TV

Rene ni opravil skrivne naloge Rene je ugotovil, da ni opravil skrivne naloge, saj bi moral člane družine prepričati, da je poškodovan in ne bolan. Zaradi njegovega neuspeha so odpadniki ostali brez nagrade. Rene je želel novico obdržati zase in je strgal list s sporočilom. Reneju ne zaupajo, večinska podpora Marjani Rene in člani družine so se nato zbrali v areni. Tekmovalci so ocenili, da se je Denis odlično odrezal kot glava družine. Pohvalili so tudi dobrote, s katerimi jih razvaja zmagovalka MasterChefa Sara Rutar. Rene je potožil, da nimajo dovolj hrane, nakar je Tanja izjavila, da mu ne zaupajo.

Podpora Marjani FOTO: POP TV

V areni sta se jim pridružili dvobojevalki, ki sta imeli za seboj naporno noč. Izkazalo se je, da večina tekmovalcev podpira Marjano, za kar se jim je zahvalila. Ksenija je povedala, da se z razlogom, torej zaradi bolezni, ni izkazala pri delu. Ona je izbirala vrsto dvoboja in odločila se je za spretnost. Pomerili sta se v sestavljanki velikanki, pri čemer je vsaka morala sestaviti veliko sliko jelena. Marjana prva zmagovalka arene Kseniji so se kosi sestavljanke zdeli zelo težki, bila je počasnejša. Med sestavljanjem se je utrudila, padla je na kolena, videli smo tudi solze. Ob spodbudi je našla novo moč in se je borila naprej, a jo je hitrejša Marjana na koncu vseeno premagala. Ob zmagi je bila ganjena, a je sočustvovala s Ksenijo, ki pa je povedala, da se je s prihodom na kmetijo odprlo lepo poglavje v njenem življenju.

Ksenija je skoraj obupala FOTO: POP TV

Nezaupliva Marjana Marjano je presenetilo, ker so se člani družine veselili njene vrnitve, a je menila, da igrajo. Ni se počutila kot zmagovalka, zdelo se ji je, da je bila kljub uspehu preveč počasna. Priznala je tudi, da ji je hudo zaradi Ksenije. Simona pogreša otroke in moža, ki je v zaporu Simona Križnik je medtem jokala, Adrijani se je izpovedala, da je njen mož v zaporu zaradi ropa in je doma sama z otroki. Oba sta se prijavila k sodelovanju v šovu, a je njen partner moral na prestajanje kazni. Obljubila pa mu je, da se bo potrudila in vztrajala do konca.

Simona se izpove Adrijani FOTO: POP TV

Ksenija namerava šokirati sotekmovalce Ksenija bo pred odhodom s Kmetije določila novo glavo družine in to ne bo Jan. Ksenija: "Mislim, da bodo vsi šokirani, ko bodo izvedeli, kdo bo glava družine." Ponosna je bila, ker se je, potem ko je skoraj obupala, pobrala in se borila do zadnjega atoma moči. Povedala je, da bi na posestvu ostala do konca svojega življenja, da pa komaj čaka, da leže v svojo posteljo.

Ksenija še ni imela zadnje besede FOTO: POP TV

Ali bodo člani družine res šokirani zaradi Ksenijinega pisma? In kakšni zapleti jih še čakajo v nadaljevanju šova? Kmetija vnovič na sporedu v ponedeljek ob 20. uri na POP TV in 24 ur prej na VOYO.