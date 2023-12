Porota bo izbrala prvega superfinalista, a to še ne bo vse

Porotniki se bodo odločili, kdo izmed tekmovalcev si zasluži vstopnico za superfinale. Izbor seveda ne bo potekal gladko, saj o tem odloča sedem posameznikov. Na koncu se bodo le uskladili in glava porote Franc Rajšp bo obelodanil njihovo odločitev, ki bo na presenečenje Žana Simoniča enoglasna. Kdo bo nocoj postal prvi superfinalist jubilejne sezone Kmetije?

A delo porote s tem ne bo zaključeno, čaka jih še eno glasovanje. Kot je razkril Kmečki list, bo pred superfinalom še ena arena. Kakšen razplet lahko pričakujemo? Tim Novak: "Mogoče zna kdo presenetiti, tako kot je že prej. In res me zanima, kakšen bo potek. In upam, da bo tega čim prej konec, da vidimo, na čem smo."

Ne zamudite nove oddaje resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.15 na POP TV in se prijavite k sodelovanju v novi sezoni.