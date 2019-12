Porota v areno poslala dvojčka Klobasa, pred superfinalom kar dva dvoboja

Sara Rutar je uspela prepričati Danijela Friglja, da je na izboru prvega dvobojevalca glasoval za dvojčka, njuno usodo pa je zapečatil Bojan Kermavner. Toda to ne bo edini dvoboj pred sobotnim superfinalom.

Sara lobira proti dvojčkoma Jan Klobasa je povedal, da se bo letošnje Kmetije spominjal kot izredno taktično dobre. Jan: "Kar si je Jan Klobasa izmislil, to se je zgodilo. In to je bilo meni zelo smešno. Jaz dejansko nisem potreboval nikogar siliti, samo rekel sem: "Meni se to zdi dobro", in so že vsi: "Ja, odlično." In tako je bilo." Tanja se je medtem na zasedanju porote borila zanj kot levinja. Opozorila je, da če ne bi bilo njega, tudi za živali ne bi bilo poskrbljeno, toda Sara je opozorila, da je bilo na posestvu veliko ostalih opravil, za izvedbo katerih so zaslužni ostali tekmovalci, poleg tega tudi za živali ni bilo poskrbljeno, tako kot bi moralo biti.

Dežurni kritik Med opravljanjem tedenske naloge so se tekmovalci spominjali vseh lepih trenutkov, ki so jih doživeli. Bojan pa se je čudil: "A si videl, paciente? Finalisti so začeli delati. Ne moreš verjeti." Menil je, da so zavihali rokave, ker je zanje "usodni dan". Bojan: "Začelo se je lobirati sto na uro. Mogoče bo pa spet Bojan tisti grdi raček, ki jim bo spet malo zakuhal in dal svoj dvojni glas nekomu, za katerega oni sploh ne pričakujejo, da ga lahko dobi." ‘Gre se tudi za spoštovanje’ Sara je sklicala drugi "neuradni sestanek v ožjem izboru", z Bojanom in Danijelom. Bojanu je bilo povsem jasno, da se zavzema za Reneja, na mestu prvega dvobojeva pa želi videti dvojčka. Sara: "Kdo je vplival na usodo vseh nas čez celo tekmovanje? Danijel, ti si zaradi tega doma, in zaradi tega nisi v finalu. In še kdo drug, ki je doma. In gre se tudi za spoštovanje." Za njunega nasprotnika bi si želela Luko, a se Bojan ni strinjal, saj se mu mladi tekmovalec zdi deloven, zanesljiv in nekonflikten.

Porota pred Natalijo Na posestvo je prišla Natalija Bratkovič in napočil je trenutek resnice. Bojan je povedal, da vsi tekmovalci po novem želijo biti njegovi prijatelji. Simoni je bilo všeč, ker je imela v rokah moč, kajti ko je bila odpadnica, je bilo prav nasprotno in sta jo dvojčka enkrat dobesedno zvezala. Danijel je še dodal, da se bo tekmovalcem vrnilo vse za nazaj. Dvojčka sta prišla do zaključka, da jima porota ni pisana na kožo, pričakovala pa sta, da bo Danijel mož beseda, saj sta ščitila Marjano do finalnega tedna. Porota je odločila, dvojčka morata v areno Člani porote so nato izbirali prvega finalista, ki bo moral, kot je povedala Natalija Bratkovič, svojo moč preizkusiti v areni finalnega tedna. Bojan je glasoval za dvojčka, Tanja je vrnila milo za drago Reneju. Danijel se je odločil za dvojčka, s čimer ju je še posebej razjezil. Božidara je svoj kamenček namenila Reneju, Simona prav tako. Sara se je seveda odločila za dvojčka, zato je prišlo do izenačenja. Bojan je bil tisti, ki je odločal o prvem dvobojevalcu, in to sta postala dvojčka.

Pred superfinalom dva dvoboja Prihodnjič bo porota skupaj s finalisti izglasovala njuna nasprotnika, pri čemer bo porota imela skupaj samo en glas. Natalija je še dodala: "V trenutku, ko bo znan nasprotnik Jana in Tilna, bosta znana tudi druga finalista, ki se bosta prav tako pomerila za svoje mesto v superfinalu." Tilnu se je zdelo, da so vsi finalisti prestrašeni in se ju bojijo. Tilen: "Midva se ne bojiva nikogar." Vsi bi šli v areno z Marjano, ona pa se sploh ne obremenjuje Rene in Jan sta po izboru hitro staknila glavi. Rene je predlagal, da se morajo izogniti drug drugemu, če želijo priti v superfinale. Jan je želel iti v areno z Marjano, Luka prav tako, ona pa je bila videti neobremenjena s hektičnim dogajanjem na posestvu. Uživala je v iztekajoči se izkušnji, saj se je počutila močnejšo, tekmovalci so v njej prebudili občutek mladosti. Marjana: "Kar popeljali so me v nek drug svet." Postala je bolj sproščena, umirjena in breskrbna, obenem pa bolj odločna. Vse to bo zanjo lepa popotnica za nadaljnje življenje.

Lukovo spoznanje Luka je začel ugotavljati, da se dvojčka vendarle bojita arene, poleg tega sta od samega začetka poudarjala, da bodo šli skupaj v finale, a se je situacija kar naenkrat spremenilo. Luka: "Saj ne morem verjeti, dobro sta skrivala celo Kmetijo." Tilen se je čudil, v čem je vendar problem, menil je, da se odslej vsi tekmovalci borijo za sebe. Luka pa: "Dvojčka sta jezna, ker jima ne gre tako, kot onadva hočeta. Ker vidita, da ne moreta več z vsemi manipulirati, ker je premalo ljudi tukaj, da ne moreta vseh glasov dobiti ... Jaz sem po dveh mesecih in pol spoznal, da sta samo igralca, da samo manipulirata z ljudmi." Po zasedanju rojstnodnevno presenečenje Tanja je bila na drugem zasedanju porote odkrita, dvojčkoma bi za nasprotnico izbrala Marjano. Tanja: "Tako ju 100-odstotno pošljem v finale. Upam." Bojan je želel, da bi bil njun nasprotnik Rene. Po zasedanju so tekmovaci lepo presenetili Luko. Natalija mu je poslala šampanjec, Sara mu je spekla torto, v dar je dobil tudi majico. Bil je prijetno presenečen, vsi pa so se lepo poveselili in vsaj malce sprostili.

