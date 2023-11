Posebna rojstnodnevna misija, išče se simpatično dekle za Franca

Tekmovalci so čakali, da odbije polnoč, zato da bi presenetili Franca Rajšpa na njegov rojstni dan. Tekmovalec iz Spodnje Velke je na posestvu dopolnil 26 let, prvič pa je praznoval brez družine in prijateljev. Moški na posestvu so si ga malce privoščili, vsi pa so mu zapeli za rojstni dan. Franc, ko je upihnil svečko: "Želim, da zmagam v Kmetiji."