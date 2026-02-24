Naslovnica
Kmetija

Posestvo bo pretreslo pismo izpadlega tekmovalca

Velenje, 24. 02. 2026 16.15 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Izpadli tekmovalec Dino Kurtović bo presenetil z odločitvijo, ki je nekateri ne bodo pričakovali niti v sanjah. Kdo bo nova glava družine, kdo se bo selil v hlev in kaj pomeni skrivnostno pismo, ki ga bodo tam našli?

Dino Kurtović, ki se je od tekmovalcev poslovil prejšnji teden, bo določil novo glavo družine. Emi Dragišić se bo zagotovo iztekel mandat, saj sta bila z izpadlim v sporu. Ema: "Zdaj sem bila tri tedne v hiši. In kaj bom zdaj? Šla dol v hlev?" Carmen Osovnikar: "Mene je kar strah, kako se bo Dino odločil." In res bo izpadli tekmovalec presenetil z odločitvijo, ki je nekateri ne bodo niti najmanj pričakovali.

Kdo bo nova glava družine, ki bo določila oziroma določil hlapca in dekli tega tedna? Mark Baržić bo na morebitno selitev v hlev pripravljal Juša Čopa. Mark: "Ti se ne zavedaš, ampak ko boš dol v hlevu, boš potem potreboval psihologa." V hlevu se bo sicer pojavilo skrivnostno pismo, ki bo napovedalo poseben dvoboj. Kaj pravzaprav pomeni nenavaden izziv in kakšne spremembe na posestvu prinaša?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Pasica Kmetija
kmetija 2026 ema dragišič mark baržić

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SigmaP40
24. 02. 2026 17.00
A Ema, Igor, Karmen bi kar samo v hiši afne guncali🤔😡!?
Odgovori
0 0
devlon
24. 02. 2026 16.54
ful napeto
Odgovori
0 0
