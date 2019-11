Postavna Nives dvigala temperaturo na posestvu

Medtem ko sta se dvojčka ukvarjala s postavno gostjo Nives Orešnik, se je Luka obremenjeval s potezami Jana Klobase. Danijel in Tom pa sta se odločila, da bosta združila moči v iskanju rešitve skrivnostnih namigov.

Luka se počuti izigranega Luka Lampret je vso noč premišljeval o preteklh dogodkih. Prišel je do ugotovitve, da klani sploh ne obstajajo. Luka: "V bistvu so, samo za zavajanje. Tako da se mi zdi, da so mene vsi malo izigrali." Zameril je Janu, ker je za prvega dvobojevalca določil Denisa, pri tem pa ni pomislil, da bi lahko ta izzval njega ali Toma.

Razočaranje FOTO: POP TV

Jan razjezi Tilna Jan je zbral tekmovalce, da bi jih spet precej po vojaško spodbudil k hitrejšemu dokončanju naloge, Rene pa se je spraševal, v čem je smisel njegovega govora, ko pa bi se lahko medtem že lotili dela. Kmalu zatem je Jan razjezil svojega brata, ko je prišel nadzirat njegovo delo.

Bratski spor FOTO: POP TV

Tilnovi očitki Denisu Tilen se je zahvalil za pomoč pri nalogi vsem, razen Denisu. Očital mu je: "Ti si bil dvakrat glava, dvakrat si me dal za hlapca, dvakrat si hotel, da sem prvi dvobojevalec, pa sem ti dvakrat delal nalogo. Dobro, ti si pač ti, jaz sem pač jaz." Denis mu je povedal, da je težava v Janu. Tilen: "Potem bi pa lahko za mene delal." Denis je kasneje povedal, da je bilo dvojčkoma vseeno za pretekle naloge, zato je bilo njemu vseeno za Tilnove besede.

Kdo torej ne dela? FOTO: POP TV

Nives začara dvojčka Ko je na kmetijo prišla Nives Orešnik, sta bila dvojčka v nebesih. Jan: "Jaz ji sledim, je še boljša od najboljše. Lepa je, ful. Jaz sem ves naježen že samo, ko jo vidim." Dvojčka sta vzdihovala ob njenih nasmehih, pogledih in lahkotnem koraku. Tudi Nives sta se Jan in Tilen zdela zelo simpatična, spominjala sta jo nanjo in njeno enojajčno sestro dvojčico. Prosila ju je za pomoč pri izdelavi modnega koledarja, Jan pa se je šalil, češ da bo vse storil sam.

Blaženi Tilen FOTO: Rene Šantić

Tekmovalke v protinapad z ličili Marjani se je zdelo zabavno, ker so se tekmovalke začele urejati, ko so videle postavno gostjo. Marjana: "Želijo biti konkurenca. So se počutile malo odtujene, ja. To zna biti še vroče." Tudi Luka in Denis sta se šalila na račun tekmovalcev, ki so se, kot sta se izrazila, slinili okoli Nives. Sama sta raje kovala načrte, kaj lahko storita po dvoboju, a je Denis obenem igral svojo igro. Ko je bil sam, je vneto iskal nov namig.

Urejanje FOTO: POP TV

Slab začetek, dober konec Gospodarici Nadi se je trim steza zdela kot "en razmetan les tam po gozdu". Njeno razpoloženje se je izboljšalo, ko je Tanja prinesla sladoled, nad katerim je bila navdušena. Še bolj je uživala, ko se je Marjana pogumno spustila po ziplineu. Posebej je pohvalila tekmovalce, ker so samoiniciativno pobarvali kozolec. Nalogo so uspešno opravili.

Zipline po kmečko FOTO: POP TV

Danijel in Tom se povežeta Danijel in Tom sta združila moči, da bi morda, kot so jima naročili tudi glasniki stricev iz ozadja, skupaj rešila uganko. Luka in Denis pa sta se morala odpraviti v kajžo, kajti v jutrišnji oddaji ju čaka dvoboj, po katerem bo moral eden od njiju zapustiti posestvo.

Zavezništvo? FOTO: POP TV

