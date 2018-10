Povratniki končno odhajajo na kmetijo - kot gostje!

Povratniki so dobili novico, ki so jo tako težko čakali: končno se bodo vselili na posestvo in to kot prvi gostje turistične kmetije. A bodo morali pred tem še zakopati bojno sekiro s Sabino, kar pa ni lahka naloga. Franko pa je za drugega dvobojevalca izbral Franca.

Sabina je že nekaj dni povsem izolirana od povratnikov, ki ji sicer nosijo hrano, saj ne želijo, da strada, a novo pismo, ki so ga prejeli, vse skupaj prisili, da spet sedejo za skupno mizo. Izvedeli so, da bo turistična kmetija naslednji teden odprla svoja vrata in povratniki bodo njeni prvi gostje. A hkrati jih čaka največji izziv do zdaj: gostitelje bodo morali prepričati, da se v letošnji Kmetiji prvič vidijo. Zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Veselje ob novici pa je skazila skrb zaradi Sabine: če želijo nalogo opraviti, morajo zakopati bojno sekiro. Zato so jo poklicali, da bi skupaj naredili načrt. A brez prepira in drame seveda ni šlo. "Vi si tega ne zaslužite, jaz spim v luži na dežju, pa niste mignili z repom, zdaj pa jaz ne bom!" S Sabino so podpisali pogodbo - a je nihče ne jemlje resno. FOTO: POP TV "Dobili jih bodo oni, šele zdaj se začenja! Prasci od prascev!" so bile le nekatere izmed hudih zmerljivk, s katerimi jih je obkladala, nato pa je sledil preobrat. Čez nekaj časa je sama prišla do njih s predlogom, ki je vse presenetil: da jih ne bo razkrinkala, če ji obljubijo, da je ne bodo prvi teden nominirali. Segli so si v roke in zavezništvo potrdili s pogodbo (ki je sicer ni najbolj spretno sestavila), v katero pa v resnici nihče ne verjame, niti Sabina ne, Denis pa jo je celo raztrgal. "Mi smo imeli 100 dogovorov, pa se ni držala enega, zakaj bi zdaj mi budale izpadli? Če moramo, ko pridemo tja, izbrati nekoga izmed nas, bo ona šla kot raketa," je dejal. Miha pa je dodal: "Ta njen dogovor je tako slabo napisan, da ga kamot izkoristimo v svoj prid." Franko je moral izbirati med Luko in Francem in izbral slednjega. FOTO: POP TV Posestvo pa je obiskala Natalija, saj je moral Franko izbrati, s kom se bo boril za obstoj na Kmetiji. Izbire ni imel velike, lahko je izbiral le med Francem in Luko, s katerim sta sicer velika prijatelja, a se pretvarjata, da sta sprta. En prepir sta bolj ali manj uspešno uprizorila tudi preden je Franko razglasil, da je za drugega dvobojevalca izbral Franca. "Prevagalo je, da sem zelo borben in tekmovalen, grem na vse ali nič, moji predhodniki so izbirali na podoben način, rad bi se boril kot je treba in se s kolegi boril na koncu, zdaj bi dal Franciju možnost, da vrže še tretjega ven," je argumentiral odločitev, Franc pa je dejal, da od Franka tega ni pričakoval: "Govoril mi je nekaj, zdaj pa vidim, da ni tako. Ampak bom šel v boj s pozitivo." Natalija je Frankovo odličitev komentirala z besedami: "Pravi dedi se bojo borili v areni." Aneta pa je dodala: "Za mene ni tu nobenega pravega deda." Franko je sklenil: "Vem, da bova dala oba vse od sebe, to je važno. Naj zmaga najboljši!" Kmetija