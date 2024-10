Požrtvovalna Tjaša se je sesedla zaradi izčrpanosti

Tjaša Vrečič velja za zelo delavno tekmovalko. Odraščala je na kmetiji, dobro pozna kmečka opravila in delo tudi vidi. Ker je jutranja ptica, se zanjo delo začne v zgodnjih jutranjih urah in zaradi zahtevnih nalog traja do večera. Še posebej se trudi, ko so dvobojevalci njeni zavezniki, v tem tednu je to Žiga Mohar. Ker pa glava družine Maja Triler nalogo sabotira, Marcel Verbič in Boris Vidovič pa ne dajeta vsega od sebe, je skupaj z Marjano Povše in Žanom Hronekom pod toliko večjim pritiskom.