Prav posebna tedenska naloga in neusmiljen boj za Ninin kamenček

Odkar je Aljaž Nini predal kamenček, je Nina postala tarča skoraj vseh članov družine. Izdelali bodo načrt, kako ji ga ukrasti in jo poslati čim prej domov. Čustveno je bilo predvsem med Tjašo in Ginom, seveda pa tudi tokratna epizoda ni minila brez zabavnih potegavščin.

Romana je Tjaši izdala, da ji je Aljaž zaupal, da sta z Lino našla zlat in rdeč kamenček. "Enega od teh je nekdo ukradel, najverjetneje Tilen," je nadaljevala in dodala, da ima drugega najverjetneje Nina. Dogajanje, tega lahko spremljate tudi na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Tjaši se je zdelo super, da nihče ne sumi nje. "Če si za, če misliš, da lahko skupaj drživa, predlagam, da preiščeva vse in vzameva Ninin kamenček." Tjaša je zahrbtno segla v roko Romani, da vse skupaj ni iskreno, pa niti ni skrivala.

Živahno na posestvu Zabava, ki je bila nagrada za dobro opravljeno nalogo, je dobro ogrela sicer utrujene tekmovalce. Glasba in ples sta se nadaljevala dolgo v noč in vzdušje na posestvu je bilo nadvse pozitivno. Tjaša je povedala, da bo verjetno komaj čez nekaj časa dojela, da na Kmetiji ni več Line in Aljaža. "Vse gre po načrtu," se je veselila. Zvečer je pozvonilo. Čakala sta jo šopek rož in tortica. Priloženo je bilo tudi pismo, ki je v Tjaši vzbudilo čustva. Po licih so se ji ulile solze, Tjaša pa je bila ob tem kar malce jezna.

Ob vsem skupaj je čustven postal tudi Gino, ki je iskreno priznal, da jo ima zelo rad in da mu je ob vsem skupaj težko. Glava družine se (še) ne znajde Polona je bila ob vsem skupaj zmedena. S tedenskimi taktikami se, kot je povedala, nima namena ukvarjati, češ da je utrujena. Želi si le to, da bi domov poslala Nino. Člani družine so sicer razglabljali o močnem zadnjem dvoboju. Karin je vse presenetila, očarani pa so bili tudi nad potezo Aljaža. Po Frančevem mnenju ni veliko ljudi, ki bi se tako odrekli boju zaradi ljubezni.

Nini je težko, ker ob njej ni Ambroža. Povedala je, da Poloni zameri, ker je pomagala izločiti Ambroža. Ob strani ji stoji le Franc, kar ji veliko pomeni. "Zaribala je moj načrt, da nisem mogla na drugo stran ograje, zaribala me je pri glavi družini in še tretji dogovor, da Ambroža ne bo nikoli izločila – še tu je požrla besedo," ni našla lepih besed o Poloni. Karin, Tjaša, Gino in Romana so se v tem času pogovarjali o tem, kakšno moč ima Ninin kamenček. Tjaša je predlagala, da nekdo zamoti Nino, ona pa pregleda njene stvari in poskusi najti njen kamenček. Karin je dejala, da jo skrbi, da bo Romana prestopila na drugo stran. Tjaša je skrila kamenček, Polona izbrala kar dva klobuka Tjaša je šla v gozd iskat kamenček, ker je bilo že nekaj dni deževno vreme. Ko ga je našla, je bil kamenček razmočen, enako tudi sporočilo stricev iz ozadja. Sklenila je, da ga bo odnesla na suho. Odšla je turistično hišico in ga osušila. Spravila ga je v svoji sobi. Medtem so se člani družine zbrali ob mizi. Polona je nestrpno čakala, ko sta ob njo - vsak z ene strani - stopila Gino in Tilen v spodnjicah. Mednožje sta si prekrivala s klobuki ter ji recitirala pesem. Nato je morala izbrati, kateri klobuk želi – izbrala je oba.

icon-expand Gospodarica Nada je predala tedensko nalogo. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada naložila novo nalogo Na posestvo se je pripeljala gospodarica Nada. »Danes bo poseben teden, s posebno nalogo,« je začela svoj govor in pojasnila, da so do sedaj vse delali z določenim razlogom. Napovedala je, da bodo na kmetijo prišli najboljši gostje, najboljši kritiki – otroci. Tedenska naloga je pripraviti program za otroke, jim pokazati kmetijo in pripraviti otroško predstavo na temo čarovnic za konec. Kmetijo morajo temeljito očistiti, enako tudi živali. Gospodarica Nada je s seboj pripeljala tudi buče, s katerimi morajo okrasiti kmetijo. Semena bodo morali posušiti - za to pa bodo morali izdelati tudi sušilnico. Porabiti morajo vse buče. Polona je sklicala družino in spodbudila k delu. No, vsaj mislila je, da jih je. Člani družine so se namreč bolj kot nad bučami navduševali nad vsemi ostalimi pripomočki za čarovniško zabavo. Glava družine je predala nalogo članom družine. Kot je povedala, vse upe polaga na Franca, saj verjame, da se on Pritoževali so se nad smradom, veliko bolje spozna na vsa opravila. Najprej so se lotili izrezovanja buč in iz njih praskali semena.

icon-expand Lotili so se dela ... FOTO: POP TV

Vse za kamenček Tjaša je bila po drugi strani odločena, da bo preiskala Ninine zasebne stvari; Franci naj bi zamotil Nino, drugi pa naj bi preiskali, kam je skrila kamenček. Franc se je res sprehodil skupaj z Nino, a ne zato, da bi jo zavedel – povedal ji je, da vsi hočejo njeno malo dragocenost in da se je želijo znebiti. Skupaj sta se domislila, da Nina pripravi sama še en kamenček, ga pobarva in zavije v mošnjiček iz žaklja. Svetoval ji je, naj ponarejeni kamenček nastavi nekam, da se prepriča, ali ji kdo stika po stvareh. Domislila sta se torej prav posebnega načrta, kako zavesti preostale tekmovalce. A ne le ona – tudi moški del družine se bo domislil trika – njihova žrtev pa bo Majda.

Tjaša izdala Ginu svoj skrivnost Tjaša je Ginu zaupala, da je ona tista, ki je Lini ukradla kamenček. Povedala je, kakšno moč ima kamenček in mu zatrdila, da ga ne bo uporabila proti njemu. Tjaša je v spovednici zaupala, da si je na grd način pridobila zavezništvo z Ginom. Nina je počakala na večer in nastavila vabo. Katera bo zagrabila? Ko je Nina odšla v kopalnico, sta se Polona in Romana zagnali v njene stvari in našli kamenček. "Imam!" je Poloni prišepnila Romana. Ko sta ga odvili, sta opazili, da je sporočilo ob kamenčku napisala Nina sama. Pisalo je namreč 'Odj***.'

icon-expand Nina ve, da je njen kamenček 'vroča roba'- FOTO: POP TV