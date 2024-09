Predaja Eve Lune Mlakar in poraz Polone Kranjc

OGLAS

Odmik za dvobojevalki Dvobojevalki Ines Dužič in Polona Kranjc sta se morali preseliti v kajžo. Polona se je veselila miru in odmaknjenosti od družine. Povedala je, da bi vsekakor pristopila drugače, če bi lahko tekmovanje začela znova, a je bila ponosna nase, ker je ostala zvesta sama sebi in ni nikomur lagala. Jasmin Cerić pa je povedal, da bo za Ines bolj navijal, saj je del načrta, poleg tega mu je lepo v njeni družbi.

Tjaša Vrečič je gonilna sila novonastalega klana. FOTO: POP TV icon-expand

Tjašin načrt Tjaša Vrečič je prosila Lauro Beranič, naj izkoristi jutranji obisk kajže in naj Poloni pove, naj v primeru poraza za glavo družine imenuje Žigo Moharja. Laura je povedala, da mu ne zaupa, a si je kasneje premislila. Poloni je povedala, da bo Žiga poskrbel za to, da bosta služabnika v prihodnjem tednu zagotovo Nik Triler in Boris Vidovič. Nada zadovoljna, jedi so bile izvrstne Gospodarica Nada je tokrat najprej pregledala ograjo, njivo, namakalni sistem in strašilo. Z vsem je bila zadovoljna, nato se je odpravila v hlev, ki je bil predvsem po zaslugi Marjane Povše čist, za živali pa je bilo poskrbljeno. Za konec si je gospodarica prihranila kulinarični del naloge. Bila je navdušena nad prezentacijo jedi, bujte repe, borovničevega zavitka in treh vrst štrukljev. Družini je na koncu povedala, da je zadovoljna z vsem, jedi pa niso bile dobre, ampak so bile izvrstne. Naloga je bila tako že drugič zapored opravljena in družina se je lahko veselila nagrade.

Eva Luna se preda Eva Luna Mlakar je ta dan dobila sporočilo izpadlega tekmovalca, fanta Nejca Abrama. Ta ji je povedal, da naj ostane močna, da jo ima rad in da komaj čaka, da se vidita, da pa upa, da pride čim dlje. Eva Luna v areni: "Čustva so naredila svoje in na žalost ne morem vplivati na to. Lahko se trudim in vse, ampak vem, da na koncu mučim sebe." Ocenila je, da nima dovolj moči, da bi preostanek poti v tekmovanju nadaljevala sama. Zavedala se je, da bo razočarala del tekmovalcev, a se je odločila gledati nase in se je poslovila. Natalija Bratkovič: "Ta predaja ni v tekmovalnem duhu Kmetije ... Pravi kmet nikoli ne popusti pod pritiskom, ne ukloni se niti pravi nevihti, niti lastnemu čustvenemu viharju." Ines z močjo do zmage v areni Ines je kot druga dvobojevalka izbrala moč, zato sta se s Polono pomerili v igri Drži tovor. Držati sta morali vsaka svojo vrv, ki je bila prek konstrukcije privezana na mrežo s precej težkim tovorom. Med držanjem sta morali v vreči svoje nasprotnice metati dodatne vreče, ki so ležale na tleh. Obe sta nekajkrat zadeli mrežo nasprotnice, a je bila Ines veliko bolj uspešna. Na koncu sta morali vrv držati z eno roko, kar je dlje časa uspelo Ines, ki je tako postala zmagovalka dvoboja.

Laura napove maščevanje Laura je bila ob Poloninem slovesu v solzah. Napovedala je maščevanje: "Poskrbela bom, da vsi, ki so krivi, da se je to zgodilo, gredo prvi ven." Polona je povedala, da odhaja z dvignjeno glavo, da ničesar ne obžaluje, da pa bi bolj pazila, kaj govori pred tekmovalci, in ne bi že na začetku razkrivala svoje taktike. V mislih je imela predvsem Nika, ki je njeno odkritost izkoristil. Presenečenje za Polono Polona je pred odhodom ugotovila, da se v gozdu skrivajo gozdarji. Bila je presenečena nad informacijo, da ima četverica gozdarjev na posestvu še eno članico, Tjašo. Gozdarji so si jo privoščili in jo poskušali prepričati, da bi za glavo družine imenovala nekoga po njihovih željah. A Polona ni želela imenovati Nuše Šebjanič, saj se ji ni zdela sposobna za to vlogo.

Laura je ukrepala še isti dan. FOTO: POP TV icon-expand