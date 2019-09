Predstavljamo 19 tekmovalcev letošnje Kmetije

V ponedeljek, 16. septembra, na POP TV prihaja resničnostni šov Kmetija. To je 19 tekmovalcev, ki se bodo podali na kmečko avanturo, na kateri bo zmagovalec osvojil 50.000 evrov.

DANIJEL FRIGELJ Kraj:Veliki Obrež

Starost:38 let Danijela je v šov prijavila partnerica: "Prijavila me je zato, ker sem bil med gledanjem pogosto piker do tekmovalcev.« Starši imajo doma manjšo kmetijo, tako da zna poprijeti za vsako delo: »Kmečka opravila so zame fitnes na prostem." Za gasilca bodo doma navijali trije otroci.

Danijel Frigelj FOTO: POP TV

ADRIJANA ŠTRIBL Kraj:Zgornja Ložnica

Starost:28 let Adrijana prihaja na Kmetijo po novo izkušnjo: "In seveda glavno nagrado," doda. Je redna gledalka Kmetije, ki se ji je v spomin najbolj vtisnil prepir med Laro in Denisom zaradi hrane."Pred šovom se bojim, da bo veliko zahrbtnosti," pravi, od živali pa se boji bikov. Adrijana je samska, a dodaja, da se pred kamerami ni pripravljena romantično zaplesti.

Adrijana Štribl FOTO: POP TV

LUCIJA KOLAR Kraj: Loče

Starost: 18 let Lucija je med letošnjimi tekmovalci zagotovo največja oboževalka Kmetije: "O tem šovu sanjam že res dolgo. In prijavo sem oddala na svoj 18. rojstni dan. Želim si to izkušnjo in zmagati," pove o prijavi. Lucijo sta v otroštvu zaznamovali dve težki preizkušnji, saj so se starši ločili in zbolel ji je brat, tako da na Kmetijo prihaja novim veselim dogodivščinam naproti. Pravi, da je pripravljena tudi na ljubezensko avanturo.

Lucija Kolar FOTO: POP TV

GORAN LEBAN Kraj: Kočevje

Starost: 65 let Za Gorana lahko rečemo, da je stari znanec resničnostnih šovov, saj se po 11 letih vrača na Kmetijo."Všeč so mi novi izzivi in kmečka opravila," pojasni prijavo in doda, da bo na Kmetiji najbolj pogrešal plovilo, ki ga je sam iznašel. Za Gorana bo doma navijala žena, ki je njegovo vrnitev v šov sprejela z odobravanjem.

Goran Leban FOTO: POP TV

TANJA BALABANIĆ Kraj: Vrhnika

Starost: 34 let Tanja se na Kmetijo odpravlja kot popolna začetnica: "Nikoli še nisem delala na kmetiji, ampak mislim, da bi znala pokositi travo in 'preštihat' kaj na njivi," pove. Stara znanka televizijskih ekranov se tako vrača v resničnostni šov. Vrhničanka pravi, da bo kot vsaka ženska najbolj pogrešala telefon, romance pa ne izključuje: "Kaj ni ljubezen nekaj najlepšega? Bomo videli, kaj nas čaka."

Tanja Balabanič FOTO: POP TV

SIMONA KRIŽNIK Kraj: Ptuj

Starost: 38 let Simona dela kot natakarica, tako da se kmečkih opravil ne boji in se jih bo lotila: "Tistih, za katere me bodo zadolžili." Simona je mamica in če zmaga: "Družino bom odpeljala na potovanje na Bora Bora." Doma bo zanjo navijal partner, pravi pa: "Nekateri so mojo prijavo zelo dobro sprejeli in mi rekli, da bodo navijali, drugi pa so bili šokirani."

Simona Križnik FOTO: POP TV

BORUT GREGORIČ Kraj: Koper

Starost: 29 let Borut je odraščal na kmetiji, tako da mu domača opravila niso tuja: "Z malo volje bo zagotovo šlo vse od rok." Je trener gimnastike in pravi, da bo najbolj pogrešal delo: "Vem, da se sliši čudno, ampak delo z otroki je navdihujoče in me veseli." Doma bosta zanj navijali žena in hči: "Vsak dan bom mislil nanju in onidve bosta moj največji pogum." Borut je bil polfinalist oddaje Slovenija ima talent leta 2013.

Borut Gregorič FOTO: POP TV

RENE ŠANTIĆ Kraj: Ljubljana

Starost: 31 let Tudi Reneja se spomnimo iz resničnostnega šova. Pravi, da ga znajo sotekmovalci najbolj razjeziti s smrčanjem, sam se bo lotil vseh opravil, a najbolj se boji čiščenja toaletnih prostorov. Pa o ljubezni pred kamero:"Nikoli ne reci nikoli, ker se zarečenega kruha največ poje. Mi je pa to lepše narediti brez kamer."

Rene Šantić FOTO: POP TV

DENIS ŠAJHER KOVAČIČ Kraj: Maribor

Starost: 21 let Denis se je prijavil v novo dogodivščino, saj si želi dobro izkoristiti prepoznavnost. Pravi, da se bo predstavil kot delaven in zabaven, pri drugih pa ga bosta motila: "Zahrbtnost in šlepanje." Je judoist, ki bo prav šport in vožnjo z avtom najbolj pogrešal. Samski Štajerec bi si z nagrado kupil avto in nekaj denarja dal staršem.

Denis Šajher Kovačič FOTO: POP TV

DAMJANA TOMAŽIN Kraj: Litija

Starost: 24 let Damjana se resno podaja na Kmetijo: "Upam, da bo moj doprinos na Kmetijo čim večji. Ko bo naloga, se bom trudila do konca," pravi nekdanja športnica, ki je trenirala nogomet, a jo je poškodba kolena ustavila. Zase pravi, da je direktna in ne prenese hinavcev. In zakaj se je prijavila: "Zaradi stave oz. poguma, ker mi je sestra rekla, da ne upam."

Damjana Tomažin FOTO: POP TV

TOM ZUPAN Kraj: Kranj

Starost: 20 let Tom na Kmetijo prihaja po novo izkušnjo in bi denar, v kolikor zmaga, vložil v svojo prihodnost. Igral je nogomet in na prsih ima vtetoviranega človeka s krili. Čeprav je samski, o ljubezni pred kamero pravi: "Ne zdi se mi preveč pametno."

Tom Zupan FOTO: POP TV

BOŽIDARA VEZJAK Kraj: Slovenske Konjice

Starost: 56 let Božidara vstopa na Kmetijo kot izkušena ženska: "Opravljati znam vsa kmečka opravila, le traktorja ne znam voziti." Pravi, da bo pri strategiji uporabila predvsem pamet, v šov pa jo je prijavil najstarejši vnuk. Doma ima pet otrok in devet vnukov, tako da ve, kaj bi naredila z nagrado: "Veliko denarja bi šlo zanje. Eni vnukinji bi omogočila več zdravniških terapij in konec koncev, tudi sebi bi privoščila dopust."

Božidara Vezjak FOTO: POP TV

KSENIJA SEŠEL Kraj: Laško

Starost: 34 let Ksenija ima za sabo težko življenjsko obdobje, tako da je v šovu Kmetija našla nov izziv: "Po bolezni sem padla v močno depresijo in res mi je bilo težko. Hvaležna sem ljudem, ki so mi pomagali." Zaradi bolezni ne more imeti otrok, tako da je njena velika želja posvojitev, pri kateri bi ji pomagala tudi denarna nagrada. Pa o ljubezni pred kamero: "Lepo je, če se dva najdeta in zaljubita, a intima je za naju in ne za vso Slovenijo."

Ksenija Šešel FOTO: POP TV

JAN IN TILEN KLOBASA Kraj: Gornja Radgona

Starost: 21 let Jan in Tilen sta dvojčka, ki bi ju najlažje opisali s stavkom: "Ne moreta drug z drugim, a tudi drug brez drugega ne gre." Jan je verjetno njun čustveni pol, medtem ko je Tilen bolj odločen. Če se Jana spomnimo s Kmetije 2017, pa Tilna tam ni bilo, a ima mnenje o bratovem udejstvovanju: "Prava reva je bil."

Jan in Tilen Klobasa FOTO: POP TV

LUKA LAMPRET Kraj: Celje

Starost: 20 let Luka se veseli sodelovanja v šovu, a svoje taktike ne izdaja. Gradbinec po poklicu, nogometaš po duši in včasih tudi igralec, saj je nastopal kot statist v seriji Reka ljubezni. Zanj bo doma navijala punca: "Bila je vesela, ko sem bil sprejet v šov, a hkrati žalostna, ker me dolgo ne bo videla."

Luka Lampret FOTO: POP TV

MARJANA POVŠE Kraj: Novo mesto

Starost: 59 let Marjana se je v šov Kmetija prijavila, da zamenja okolje, da pride v stik z naravo in živalmi: "Partner se je strinjal z mojo odločitvijo," pove. Z denarno nagrado bi si izpolnila skrite želje, pri tekmovalcih pa ne bo prenašala zahrbtnosti. Že ko je odšla od doma, ji je bilo težko, pred spoznavanjem novih tekmovalcev pa: "Izziv bo živeti s toliko različnimi ljudmi."

Marjana Povše FOTO: POP TV

SARA RUTAR Kraj: Izola

Starost: 28 let Jo je sploh treba predstaviti? Sara je prva ženska zmagovalka šova MasterChef Slovenija, ki se podaja novi dogodivščini naproti: "Zavedam se, da bo naporno, a ker imam rada izzive, se želim preizkusiti." Čeprav bo to njen drugi šov, pa pravi, da golote ne bi delila pred kamerami: "Rada imam delček sebe, ki ga ne delim z javnostjo." Bo Sara postala prva Slovenka, ki bo osvojila dva resničnostna šova?

Sara Rutar FOTO: POP TV

BOJAN KERMAVNER Kraj: Ljubljana

Starost: 59 let Bojana je na Kmetijo prijavila partnerka: "Ker sem bistroumno komentiral lansko sezono." Na kmetiji se veseli nagrad, ki si jih bodo prislužili s timskim delom, sam pa se dela ne boji: "Osnove znam, za ostalo pa sem dojemljiv in učljiv." Sotekmovalcev se ne boji: "28 let sem se ukvarjal z varovanjem na prireditvah in doživel marsikaj, tako da sem vajen vsega. Sem mož jeklenih prepričanj, tako da ni junaka, ki bi me sprovociral in razjezil."