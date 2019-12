Prelep poročni obred na posestvu, mladoporočenca hvaležna in počaščena

Tekmovalci so z veliko truda uspeli organizirati čisto pravo poroko in navdušiti mladoporočenca. Med njunim prvim plesom so ju presenetile Ana, Alenka in Tinkara, ki so v živo odpele pesem Moje sonce.

Luka dramatiziral? Po napornem večeru, ko so si dali duška na dekliščini in fantovščini, bi se morali tekmovalci resno začeti pripravljati na poroko, a sta sprva delali samo Sara in Marjana, ostali so spali. Marjana: "A za njih to dogajanje sploh ni pomembno?" Luka je vstal kmalu zatem in bil vedno bolj na trnih, prosil je sotekmovalce, naj začnejo delati, a je imel občutek, kot da se iz njega delajo norca. Sporekel se je z Janom, saj s Tanjo nista dokončala pomola in je moral pospravljati za njima. Janu zdelo, da dramatizira, nakar so se res vsi lotili dela, tako da je bilo pred prihodom gospodarice Nade skoraj vse pripravljeno.

FOTO: POP TV

Čudovit poročni obred, tekle so solze sreče Nevesta je skočila v čudovito poročno obleko in ob prizoru se je Tanja povsem raznežila. Tudi sama si je v svojem življenju želi dočakati ta trenutek. Natalija Bratkovič je medtem pripeljala svate, ki so skupaj z ženinom zasedli svoja mesta na pomolu, nevesto je Jan pripeljal na lepo okrašenem traktorju. Ana je komaj zadrževala solze, bila je ponosna ko je postala Ana Dolar Lampret.

FOTO: POP TV

Veliko presenečenje, mladoporočencema zapele Ana, Alenka in Tinkara Poročnemu obredu je sledila pogostitev in veselo druženje, med prvim plesom pa so mladoporočenca presenetile Ana, Tinkara in Alenka iz skupine Bepop in zapele pesem Moje sonce. Nevesta Ana: "Ana je moje sonce. Ana je čudovita oseba, ona nam je rešila življenje. S tem, ko je prišla v našo hišo, je v našo hišo posijalo sonce."

FOTO: POP TV

Mladoporočenca ganjena, gospodarica ponosna Mladoporočenca sta opazila, kako zelo se tekmovalci trudijo za odlično hrano in postrežbo, in da so na trnih. Ana: "To so izpeljali karseda odlično. Midva sva zelo zadovoljna in ponosna na njih." Gostje so uživali v jedeh, navdušeni so bili tudi nad torto, ki jo je spekla Sara. Ana: "Ooo, kakšna lepa torta! Res prekrasna." O tem, ali je tedenska naloga opravljena, sta odločala prav mladoporočenca, in odgovor je bil seveda pritrdilen. Ana: "Midva sva res vesela, da sva lahko del vsega tega. In hvaležna in počaščena." Gospodarica Nada je bila presrečna: "Kaj naj rečem? Zelo sem ponosna na vas." Glasba za njihova ušesa.

FOTO: POP TV

Želeli so si Sarine zmage Dvobojevalki sta se morali po nadvse lepem in ljubezni polnem dogodku pred dvobojem preseliti v hišo v gozdu. Marjana in Luka sta zašepetala Sari, naj se vrne na posestvo, kar jo je seveda razveselilo. Rene se je znova bal, da bo v primeru njenega poraza ostal sam proti vsem, Tanja se namreč ni več pogovarjala z njim. Povedala je, da je res razočarana nad njim, saj da je on napačno razumel, da se ga hočejo znebiti.

FOTO: POP TV

Jan: To je meni sramotno Na posestvu pa se je zabava šele dobro pričela, a samo Tilnova in Lukova. Tekmovalca sta pila, kot da ne bo jutrišnjega dne. A to je razjezilo Jana, ki je bratu prepovedal pijančevanje. Jan: "To je meni sramotno." Luka se je jezil na Jana, češ da si Tilen ne dela sramote, ampak dela to, kar želi. Jana ni prepričal: "Imej malo v glavi. Tuširat pa spat." Tilen je po še nekaj komičnih vložkih res upošteval bratovo modrost in odvijugal proti kopalnici.

FOTO: POP TV