Prelomljene besede, Tim in Nuša znova skupaj

Člane modre družine pa bosta jezila Nuša Šebjanič in Tim Novak. Marcel: "Delamo vsi, razen piškotka." Tamara: "Kot da sem vzgojiteljica v vrtcu." Marcel bo še razkril: "Ne morem zvečer spati, zato ker mi piškotka uletita v sobo ... Vemo vsi, kaj čarata gor. Ni prijetno, ker moram to poslušati. Fino bi bilo, da gresta to delat nekam tja ven, kjer lahko to delata čez cel dan."

