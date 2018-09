Preobrat: Ksenija sama zapustila Kmetijo!

V gozdu pa je bilo vzdušje precej drugačno, saj jim zaradi slabih življenjskih razmer ni do veselja, poleg tega pa se niso mogli uskladiti glede strategije ropa posestva. Miha in Denis vneto zagovarjata strategijo, da morajo vzeti čim manj in ostati neopaženi, dekleti pa temu nasprotujeta. Sabina želi doseči, da bi se prebivalci spraševali, kdo jim je to naredil. "Meni je vseeno, kaj on misli, jaz ne bom delala po njegovem," je odločena Lara, Denis pa v jezi navrže, da je najboljše, če vzamejo še traktor. Seveda se spreta, a se zadržujeta. "Seveda se bova z Laro skregala, slej ko prej bo počilo, ampak ne smeva zdaj, da nas ne slišijo," je pojasnil Denis.

Čeprav je bila zjutraj glavna tema pogovora na posestvu divja noč in njene mačkaste posl edice, so se kmalu posvetili delu in pa seveda pričakovanju izločilnega boja.

Medtem pa se je v kajži odvijala druga drama. Ksenija, utrujena od komarjev in vsega, se odloči, da se ne bo borila in Nataliji to tudi pove. "Odločila sem se, da grem domov, kjer se počutim dobro, ne bom se borila. Ne vem, kaj se je zgodilo, enostavno je boljše, da grem domov. Smo rekli, da so tu potrebne močne roke, to nisem jaz .. peša mi psiha, zdravje, vse skupaj je bil šok," je pojasnila svojo odločitev in prostovoljno zapustila kmetijo.

Tako do dvoboja z Aneto ni prišlo. A to ne pomeni, da se dvoboj vendarle ni zgodil. Ker bi izpadla tekmovalka morala izbrati novo glavo družine, izpadle tekmovalke pa ni bilo, so novo glavo družine izbirali s pomočjo dvoboja, dvobojevalca pa je izbrala Aneta. Lahko bi izbirala med ženskim ali moškim dvobojem, lahko bi tekmovala tudi sama, a se je na koncu odločila, da v areno pošlje Franca in Luko. Kljub napetemu boju je novi glava družine postal Franc.

Kakšen teden je pred njim? Ga bodo upoštevali ali se bo uresničil njegov strah, da bi ga načrtno zrušili?

Natalija spet ponavlja: letošnja metija ni takšna, kot zgleda na prvi pogled – a še vedno ne vedo, kaj pomeni. Morda se jim bo začelo svitati, ko se vrnejo na oropano posestvo?