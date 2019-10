Preobrat: Ne dva, v areno ta petek kar pet tekmovalcev!

Denis je navsezgodaj zjutraj dobil Natalijino pismo, da mora nemudoma priti na posestvo. Denis Toplak je upal, da tam ne bo razmišljal s spodnjo glavo. S svojim prihodom je Natalija medtem že presenetila tekmovalce na posestvu. Danijel je imel na precejšnje presenečenje vseh znova možnost sam izbrati nasprotnika in odločil se je za dvojčka Jana in Tilna. Kot je pojasnil, se želi pomeriti z najmočnejšima tekmovalcema in domov poslati največja taktizerja na posestvu.

Tom je Denisu v skrivoma naročil, naj ga pred vsemi tekmovalci vpraša za les za izdelke na tržnici, da bosta imela izgovor za pogovor. Denis Toplak je imel občutek, da bo tekmovalec njegov in Sabinin nasvet glede molčečnosti upošteval nekaj dni, potem pa se bo to spremenilo.

Natalija je imela še eno presenečenje za družino. Napovedala je, da potrebuje imeni tretjega in četrtega dvobojevalca. Dvojčka sta morala izbrati tekmovalca, ki se bo z Danijelom pomeril v paru, odločila pa sta se za Marjano. Danijel pa je moral izbrati eno izmed tekmovalk, ki se bo borila skupaj z dvojčkoma. Odločil se je za Božidaro in s tem razveselil dvojčka. Natalija je še povedala: "V naslednji areni vas čaka zares veliko presenečenje."

Dvojčka in Rene so na tržnici izmaknili klobase in tobak in se kasneje veselili, medtem pa se je Tom oborožil z vilami in se še enkrat podal v svinjak, da bi našel namig, a mu tudi tokrat ni uspelo najti pisma. Zdelo se mu je, da ga je Denis prinesel naokoli.

Tanja zaskrbljena

Tanjo je skrbelo, saj so kar trije njeni zavezniki morali v areno. Toda Jan je bil prepričan, da bodo on, Tilen in Božidara zmagali.