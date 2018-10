Preobrat v Kmetiji: kdo vodi igro?

Vsak teden se tekmovalci dogovarjajo, kdo bo koga nominiral in kdo mora zapustiti šov, ker je po mnenju večine "moteči faktor". No, tokrat so se s spletkami tako zelo zapletli, da nihče več ne ve, kaj se dogaja.

Zamujene oddaje vas čakajo na VOYO. Natalija bo tudi tokrat prišla z namenom, da tekmovalci določijo prvega dvobojevalca. A to še ni vse, napovedala bo tudi preobrat, ki bo med tekmovalci popolnoma zmešal 'štrene'. Nihče več ne bo vedel, kdo bo koga nominiral, kdo mora domov in kdo je tisti, ki ima v rokah vse niti. Tokratno izbiranje dvobojevalcev bo še posebej napeto: "Vsi smo zmedeni, vsi taktiziramo. Sploh se ne ve, kdo je tisti, ki dejansko zdaj vodi igro." Kakšen je preobrat, ki ga bo razkrila Natalija in ki bo tekmovalce popolnoma zmedel, poglejte v današnji Kmetiji, ki bo na POP TV ob 20. uri. Kmetija